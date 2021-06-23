央視今（23日）報導，6月22日，中國大陸常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團公使蔣端代表俄羅斯、白俄羅斯、北韓、伊朗、敘利亞、委內瑞拉、斯里蘭卡等國在人權理事會第47屆會議上就加拿大人權問題作共同發言，敦促加拿大立即停止侵犯人權行為。

共同發言對加拿大嚴重侵犯土著人人權深表關切，指出加拿大在歷史上掠奪土著人土地，殺害土著人，消除土著人文化。加拿大一所寄宿學校近日發現200多具土著兒童遺骸，令世界震驚。

據報導，從19世紀30年代到20世紀90年代，加拿大有15萬名土著兒童被強制與父母分開並被送往寄宿學校，在寄宿學校內普遍營養不良，眾多兒童遭到虐待和強暴，至少4000名兒童死於疾病、疏於照料、意外事件或虐待。

共同發言呼籲對加拿大所有土著人、特別是兒童被殘害案件進行全面、公正調查，確保所有責任人被繩之以法，受害者得到充分救濟。

共同發言也對移民在加拿大拘留中心遭受歧視和非人道待遇表示嚴重關切，指出僅從2006年到2014年，加拿大任意拘留數萬名移民。對加拿大海外軍人非法殺戮平民、加拿大國內系統性種族歧視深表關切，敦促加拿大立即停止侵犯人權行為，呼籲人權理事會、人權高專辦和有關特別機制持續關注加拿大人權問題。