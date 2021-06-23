聯準會（Fed）立場由鴿轉鷹，並開始討論縮減買債規模，讓美國債息下跌和刺激美元走強，拖累以美元計算的商品價格相對變低。但專家認為從歷史走勢和目前經濟基本面來看，大宗商品市場有經濟復甦基本面利多，長期被看好，只是近期走勢因出現雜音而震盪。

包含19種大宗商品的路透CRB商品指數，6月11日收225.56點創逾六年新高後拉回。Fed在16日暗示提前2023年底前升息，令指數17日急跌2.8％收217.05點。隨後連續兩個交易日回升，21日收220.91點，累計回升近1.8％。

以Fed在2013年5月22日決定減少買債規模引發「退場恐慌」（taper tantrum）為例，當時讓該指數從高於280點水準，持續下跌至6月底低點276.14點，累跌幅度僅略高於2％，然後就回升至7月中291.48點，高於整個5月份水準。

當時標準普爾500指數也未受退場恐慌影響，並在經濟持續成長帶動下創新高。專家認為經濟是否強勁，才是影響商品價格走勢的主要因素，重要性超過貨幣政策。

投資研究公司Gavekal分析師西坎德（Udith Sikand）指商品價格可望維持上升趨勢，就算Fed讓量寬政策退場也不會衝擊商品行情。

Gavekal資料顯示目前供需情況有利推升商品價格。因為包括銅等幾種金屬庫存在今年出現下降趨勢。另外，全球經濟擺脫新冠疫情而迅速復甦，會帶動需求強勁增長。

儘管如此，專家認為漲多的商品價格短期會出現震盪。以銅為例，目前銅價幾乎是2019年底水準的兩倍，主要是美國綠能需求增加、通膨升溫、擴大基建和寬鬆貨幣等因素帶動。

但Fed貨幣政策立場開始沒那麼鴿派，加上中國準備把國家銅庫存向市場釋出來阻止銅價飆漲，令銅價迄18日止當周暴跌逾8％。