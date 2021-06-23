台灣疫情爆發，經濟受影響，行政院推「紓困4.0」方案。不過近日有網友向友人炫耀，成功申請到10萬元的紓困貸款，但才拿到就花了3萬元去買虛擬手遊寶卡，事後才知道原來友人把紓困補助及紓困貸款搞錯，以為可以不用償還，貼文曝光後，不少網友看了也相當憤怒「把10萬給這種人真的糟蹋」。

原PO於昨（22）日於臉書社團《爆廢公社二館》分享一段對話，指出友人開心地與他分享申請10萬紓困貸款通過且已入帳，隨即就花了3萬元，但竟然是花在虛擬遊戲上，「我昨天抽卡抽了3萬元，爽！」

原PO一聽急忙告訴對方，紓困貸款每個月必須要還3000至4000元，但對方卻自信地說「不用，我姐領3萬也不用還」，原PO只好進一步解釋「紓困補助」及「紓困貸款」的差異，這時對方才恍然大悟，崩潰地直呼「完蛋了」。

貼文曝光後，引發大批網友搖頭、撻伐，「紓困貸款不用還？會不會太天真？」、「把10萬給這種人真的糟蹋」、「看到這種人申請通過真的很悲哀」、「銀行到底怎麼審核的？」、「遊戲公司表示：謝謝你的紓困」、「幹嘛跟他說真相，讓他負債」、「紓困不是給你這樣用的」、「難怪一堆人心急如焚非申請不可，原來真的有人以為不用還」。