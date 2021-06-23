今(23日)晨2時中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓今日將發展成第5號颱風「薔琵」，逐漸向北迴轉，併入「梅雨鋒」，對台無影響。（翻攝自 氣象局）

熱帶低壓今日將增強為第5號颱風「薔琵」，氣象專家吳德榮表示，未來「薔琵」颱風會向北迴轉，併入梅雨鋒面，對台無影響。同時典型梅雨滯留鋒在台灣附近徘徊到周五，有激發中、小尺度對流系統，帶來劇烈天氣及大量降雨的機率，注意防範致災降雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，今晨2時「路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓今天將發展成第5號颱風「薔琵」，逐漸向北迴轉，併入梅雨鋒面，對台無影響。6月底颱風的形成常被視為梅雨季結束的徵兆，主要原因是原本南北氣團對峙的梅雨型態，常會被颱風所破壞；不過，即將形成的「薔琵」由於強度很弱，並沒有能力成為今年梅雨季的終結者。

吳德榮表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬，今天至周五(25日)「典型梅雨滯留鋒」在台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨。大氣不穩定，期間有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率；雖然能對各水庫繼續挹注更多的儲水，但對於致災的可能性，還是要注意防範。今天全台雲量多又有雨，天氣稍涼，北部氣溫24至30度，中部23至31度，南部23至32度，東部24至34度。

吳德榮表示，周六(26日)至下周三(26至30日)梅雨滯留鋒北移，但太平洋高壓並未增強西伸、強度仍偏弱，台灣處在西南季風環境，暖濕空氣、源源不絕，多雨的型態持續(右圖)。迎風面中南部不定時降雨、有較大雨勢，應注意劇烈天氣及過多的降雨；背風面的北部、東半部則天氣炎熱、氣溫偏高，午後亦有降雨機率。

最新歐洲模式模擬下周二（29日）20時地面氣壓及雨量圖顯示，「西南季風」影響，迎風面中南部有明顯降雨。（翻攝自ECMWF）

吳德榮表示，下周四、五(6月1、2日)為模式末期的模擬，不確定性較大。歐洲模式模擬太平洋高壓緩慢增強，脫離多雨的型態，逐漸進入夏季型天氣；但美國模式(GFS)則模擬太平洋高壓仍然偏弱，多雨的型態會多拖幾天；故應持續觀察最新資料的調整。