近日台灣本土疫情肆虐，曾任台大醫院護理師的民眾黨立委蔡壁如也重回第一線幫忙，她昨（22）日在臉書第三次為在前線作戰的醫護人員請命，並分享自己在醫院工作一天後，當聽到女兒跟她說：「妳還是不要回來好了」，她知道家人在恐懼，而其他醫護人員的家屬更是如此。

自從5月中旬宣布三級警戒以來，蔡壁如指出，前線戰事吃緊，醫護人員面對比誰都要高的染疫風險，更要承受來自確診者染疫的壓力、甚至暴力事件。他們頂著將近40度的高溫，穿上3層防護衣、2層髮帽、2層手套、N95口罩緊緊勒住臉部，面對無處可躲的悶熱、全身汗濕、脫水；而這些身體上的痛苦，遠遠比不上心理承受的壓力。

蔡壁如說，白天在醫院工作了一天之後，女兒跟她說：「媽媽，妳有洗澡？有洗頭？就回家！」她表示，自己已經是很資深的護理師了，而且是那麼的熱愛她的工作，但當女兒都跟她說：「媽媽，妳還是不要回來好了！我知道，我的家人在恐懼」。

蔡壁如轉述，有位在和平醫院的學妹跟她說，加入篩檢站之後，她就不敢回家，因為家裡有小孩、有老人，她只能去住防疫旅館，雖然政府說有補貼，但必須是自己先掏腰包，要自己先付每個晚上1600元的住宿費用，一個月下來，已經先付出3、4萬元，但她一個月的薪水不過5萬元。

蔡壁如感嘆，有誰來疼惜這些為國人生命安全作戰的醫護人員？有誰來關心這些抗疫天使的心理狀態？每一次上崗都是生與死的博鬥，有沒有團體心理諮商協助他們面對壓力？

雖然指揮中心指揮官陳時中終於聽到她提出的，「落實執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法」，同意給第一線醫護人員同住家屬注射疫苗，但蔡壁如也喊話，說好要提前部署的陳部長，請不要再用「共體時艱」來情緒勒索醫護了，只有拿出實質獎勵，有了糧草，才能打戰啊。