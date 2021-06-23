台股交易持續熱絡，除帶動開戶加入台股的生力軍增加，投資人對當沖交易的興趣亦明顯提高。據金管會統計，截至2021年5月底當沖開戶數已達309.54萬戶、年增達90.39萬戶，占證券總開戶數比重創14.54％新高，1年當沖新戶占整體新戶比重高達60.48％。

為提升台股市場流動性、活絡日均量能，金管會近年陸續推動盤中零股交易、爭取當沖降稅、定期定額投資等振興股市政策，帶動股民交投意願增加。其中，2017年4月28日起實施的當沖降稅，隨著台股上演多頭行情，帶動當沖交易明顯轉熱。

據金管會統計，當沖開戶數為2018年5月底為154.09萬戶，2019年5月增至181.03萬戶、年增2.69萬戶或17.48％。去年5月當沖開戶數達219.15萬戶、年增3.81萬戶或21.06％，截至今年5月底續增至309.54萬戶、年增90.39萬戶或42.25％。

觀察當沖開戶數占證券總開戶數比重變化，亦呈現逐年增加態勢，2018年5月底為8.37％、2019年5月底升至9.58％，去年5月底突破雙位數、升至11.07％，截至今年5月底再升至14.54％，創下歷年新高。

雖然證券開戶數近3年來亦同步增加，且增加開戶數仍高於當沖開戶，以截至今年5月底證券總開戶數年增14.94萬戶推算，1年來新開的證券戶中高達60.48％為當沖開戶，雖略低於2019年同期的61.09％、但較去年同期41.96％顯著回升。