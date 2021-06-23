公開發行公司股東會召開限令將在6月底解除，金管會表示，目前規畫於7月召開股東會的上市櫃及興櫃公司共有446家，均需依照集保結算所訂定的作業指引落實防疫措施，準備多間備用分流場地因應，遵守每處室內5人以下、室外10人以下的集會人數規定。

對於外界預期三級警戒可能再延長，證期局副局長郭佳君表示，目前沒有公司反應無法召開，且集保仍在研議採行線上股東會的可行性，尚無確定可上路時程，因此仍維持既有政策不變，將密切關注疫情變化及指揮中心最新措施，動態調整做出必要應變。

金管會因應全台疫情警戒自5月19日起升至第三級，於5月20日公布暫行措施，所有公發公司於5月24日起至6月30日間停止召開股東會、順延至7月1日起至8月31日舉行，共有1931家上市櫃及興櫃公司受影響。

郭佳君表示，截至22日統計共有446家上市櫃及興櫃公司將於7月召開股東會，其中1日有77家搶頭香、2日有48家，前2周（1～9日）合計達310家。去年446家中有54家參與股東超過50人、9家超過100人，預期今年出席實體股東會人數可能減少。

郭佳君指出，集保先前已公布「因應疫情3級警戒召開股東會防疫作業指引」，明定公司需應遵守室內不得超過5人、室外不得超過10人的集會人數規定，若超過時應安排股東或工作人員到備用會場，召開場所的防疫措施應落實中央與地方政府相關規定。