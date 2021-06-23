金管會7月起將比特幣等「虛擬通貨平台」納入洗錢防制管理對象，但再度強調虛擬通貨並非貨幣，不是金管會核准發行的金融商品，交易平台亦非經金管會核准設立，不適用既有投資人保護機制，呼籲投資人從事交易前務必充分瞭解運作模式，審慎評估風險。

行政院指定金管會為虛擬通貨平台的「洗錢防制」主管機關，金管會對此研訂「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，納管5大類虛擬通貨平台業者，日前已完成預告，將於7月上路施行。

銀行局主秘童政彰表示，考量虛擬通貨平台及交易業務事業首納洗錢防制規範對象，將再法規上路施行後的1年內，採取輔導方式協助業者落實防制洗錢相關作業。不過，這並不代表虛擬通貨商品是金管會認可的合法投資商品。

金管會再次提醒，虛擬通貨為具高度投機性的數位「虛擬商品」、並非貨幣，且不是金管會核准發行的金融商品、虛擬通貨交易平台亦非金管會核准設立的機構，故不適用既有的投資人保護機制，

由於虛擬通貨市場資訊不透明，易受人為操作或炒作，價格波動大、投資風險高，金管會再次呼籲投資人在從事交易前，務必充分瞭解運作模式、審慎評估風險，避免遭受詐騙或投資損失，致使自身權益受損。