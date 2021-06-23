萬海(2615)與台中港務分公司合作，首創交領櫃預約制度，並已開始進行測試，待測試調整完後將擇日正式實施，未來將由萬海於台中碼頭率先實施預約交領櫃制度，提升效率。

萬海指出，推行交領櫃預約制度主要提供司機或車行於交櫃前透過資料預審，降低因櫃場人工輸入及資料錯誤等候更正時間，同時讓櫃場先行安排翻櫃或停止壓櫃，減少司機等候翻櫃時間。除此之外，在碼頭內提供預約專用車道，讓預約車輛可順利經由預約門哨快速進入櫃場作業，分散尖峰車流需求，避免車流集中壅塞於同一時段，藉以提升港區的作業效能。

另一方面，SCFI運價指數持續上揚，且萬海從6月18日起，增加亞洲到美東航線，配置10艘2800TEU～4000TEU貨櫃輪，第3季旺季將超越過去旺季表現，預料將進一步推升獲利再創新高。而法人報告持續推進目標價，首次將目標價調升至300元以上，達到342元。