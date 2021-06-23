有「小林志玲」之稱的女星馮媛甄，2015年風光嫁給身家30億的「霧峰林家」後代林帛亨，婚後育有一女，原本以為她的豪門生活幸福和樂，未料近日傳出夫妻倆多次大吵，讓馮媛甄氣到搬回娘家去住。

據《鏡週刊》報導，林帛亨本來在朋友眼中是個木訥、貼心的好男人，但近來卻性情大變，對政治相當狂熱，不僅愛發表自己看法，還封鎖、刪除不同立場的朋友，因為部分也是馮媛甄朋友，讓她收到不少人關心私訊。

馮媛甄2015年和「霧峰林家」後代林帛亨結婚。(圖／翻攝自國定古蹟霧峰林家頤圃臉書)

馮媛甄在臉書回應婚變傳聞。(圖／翻攝自馮媛甄臉書)

而馮媛甄也只能不斷安撫朋友，坦言老公平常太閒了，導致過度關心政治，更脫口已經不知道怎麼和老公溝通，雖然端午節時仍有互動，但傳出馮媛甄早忍無可忍，搬回嘉義娘家，對此，馮媛甄僅表示：「沒有的事，謝謝關心。」

其實，馮媛甄當時嫁入豪門，就曾被爆料花3年時間心機獵夫，先以學賽車名目接近林帛亨，交往不久就搬進林家提供給員工因公短住的豪宅，還傳出林家兩老反對兩人交往、林帛亨早有論及婚嫁的女友等。

不過林帛亨反駁：「沒有，這些都是亂爆」，馮媛甄事後也在臉書表示：「善良不該被拿來踐踏，不理會是不想再被利用炒新聞。」而婚後一年半馮媛甄生下一女，林帛亨還排開工作，專心照顧妻女，讓馮媛甄忍不住稱讚老公是「百分百好爸爸」。