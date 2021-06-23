配合政府防疫政策，統一超(2912)及全家(5903)正式開賣「COVID-19家用快篩試劑」，其中統一超7-ELEVEN引進「泰博 福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，旗下康是美則引進「福爾威創」、「羅氏」兩款快篩試劑，至於全家亦引進「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」及「泰博威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」。

食藥署公布開放便利商店販售「COVID-19家用快篩試劑」，統一超及全家便利商店配合政策同步引進，其中統一超7-ELEVEN於6月23日下午2點半後，陸續於桃園以北有藥商許可之門市上架販售，引進「泰博 福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，單入包裝販售價格為350元，7月1日起，民眾更可在全台7-ELEVEN有藥商許可之門市購買到家用快篩試劑。

統一超集團旗下康是美為藥妝店首波居家快篩試劑販售，主要引進「福爾威創」、「羅氏」兩款快篩試劑，預計於6月24日起「福爾威創」在北北基桃地區的康是美開賣，6月26日起「羅氏」全台康是美陸續開始販售，皆為5入一盒販售，方便消費者在家中自行檢測，降低外出篩檢的群聚風險。

統一超表示，集團積極配合打造無差別防護網，包含整合上萬個據點齊心推動簡訊實聯制、ibon領先架構「防疫列印專區」，7-ELEVEN超前部屬推出居家應援備糧箱、蔬菜箱等，防疫必備的防護面罩、防飛沫眼鏡6月初於7-ELEVEN北部門市限定開賣，首週即創下銷量破萬佳績，自6月16日起擴大至全店販售，另有全新商品「酒精噴霧筆」方便隨身攜帶消毒，於6月24日起陸續到貨，來一趟7-ELEVEN即可購足齊全防疫配備。

全家便利商店預計本周六陸續推出2款家用快篩試劑於全台近3800家有藥商許可之店舖販售；全家表示，第一款為「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，一盒5入，售價1800元，民眾可至店舖購買；另款為「泰博威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」，一盒20入，售價5880元，適合公司行號採購，民眾須到店使用FamiPort事務機台預購並結帳，預購後最快可隔日到店領取，以上2款皆限量販售，售完為止。