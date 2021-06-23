很多人都想擁有上千萬元資產，可以提早財務自由，但怎麼存呢？存股達人建議，只要開源節流、逐年提高存股的錢，以及挑選優質存股標的，按部就班的紀律執行，即可存到市值千萬元以上的股票，提早體驗不當社畜的樂趣。

一聽到要存1千萬元，許多人肯定心想，「不可能做到」、「好難喔」，不過，存股達人「股市小黑」認為，正所謂萬事起頭難，一定有人會說，每個月扣掉生活費，根本存不了多少錢，所以，想要存到上千萬元，首先開源節流很重要！薪資往往會隨著年齡增長而增加，現在就算是剛進入就業市場，一個月才2萬多元收入，節省一點，一個月存5千-1萬元應該不難，舉例來說，每天少喝一杯便利商店的咖啡，一個月即可多買65股的仁寶或是100股的台新金。若是住家裡的人，還有機會存到更多的錢，一開始存的少，就買少一點的股票。

其次，隨著收入增加，可將每月投資存股的錢提高，例如5年後月薪正常會提升到3-5萬元，10年後正常會來到4-6萬元，屆時每個月存的金額就可以提高。

最後，就是選擇優質存股標的，小黑以自己為例，他現在存股計畫是每月固定買4張仁寶，另外只要操作股票波段有賺錢，還會再繼續投入買進仁寶，這樣強迫自己存股，累積張數就會很快。從今(2021)年3月初至6月22日，共15週，他已經買進21張仁寶股票，加上其他存股標的，已經買進超過50張股票。

小黑指出，只要肯開始、有恆心，存股其實不難，時間久了，逐步看到股票張數/股數增加，就會很有感。運用複利的威力，若以20年去累積，以每年6%計算（不少股票都有6%以上），若一開始投入本金100萬，每月再投入14479元，20年後即可累積成1千萬元。若手頭沒100萬本金也沒關係，只是每月投入的金額稍微提高一點，同樣以一年6%計算，每月約投入2.2萬元，20年後一樣可以存到1千萬元。

小黑進一步分析，有了1千萬元，若是買進定存股，之後一年約有50萬（5%計算）至60萬（6%計算）股利，每月大約4萬元至5萬元可以使用。這樣已經比各種退休金多出不少。

小黑認為，存股雖然無腦，只要有恆心毅力，一定可以體驗複利帶來的威力，越是提早開始存股，越是能提早體驗不當社畜的樂趣，當別人還在擔憂未來退休金的問題時，若你已經存有1千萬元以上的股票，何時退休都不會是個問題。