小編今天（23日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台航大賣貨櫃三雄之一的陽明1.32萬張股票受矚目，持股成本約31.12元，未來若賣出，對每股盈餘貢獻近4元，台航對陽明持股將降至2.86萬張。法人指出，大股東此時賣股釋出某種訊號，投資人仍得留意變數。

【1】航運族群大股東 大賣股

上市運輸類股指數今年大漲近二倍，大股東及經理人陸續申報轉讓持股，22日陽明、正德、台船等三家航運公司分別公告申讓持股，出脫持股市值高達23億元。其中，台航公告申讓陽明持股1.32萬張，出脫近三成持股，可望貢獻每股盈餘近3元；此外，台船法人代表謝國榮申讓台船持股200張，正德董事正展投資顧問公司公告申讓持股6200張。

【2】中鋼7月內外銷訂單 大爆滿

由於歐美鋼價續挺，且歐美、大陸基礎建設及國內公共工程需求強勁，中鋼22日喜傳7月內外銷接單爆滿，含月盤和部份季盤訂單量達到103萬公噸左右，預期第三季全季接單量上看逾310萬公噸，持續推升中鋼營運登上高峰。

【3】外資降評又來了 這3檔要小心

歐美各國解封在即，但副作用正在發酵，美銀證券指出，消費與電競PC出貨動能將在第四季開始放緩，與教育息息相關的Chromebook出貨量在2021、2022年就是高峰，隨後將出現下滑，因此降評宏碁、仁寶至「劣於大盤」，華碩降為「中立」。

【4】挪威主權基金狂買我金融股 點名三大公股行庫

挪威央行主權基金大買台灣金融股，已成為各國主權基金中，台灣金融股的最大買家。根據今年各金控、銀行年報的最新統計，挪威央行不僅榮登包括合庫金、第一金、華南金、台企銀等4家公股金融股的前十大股東，同時在民營金控開發金還榮登第二大股東。

【5】聯準會主席鮑爾：美通膨壓力是暫時的

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）22日出席眾議院新冠病毒危機特別小組委員會作證，他在預先準備的書面證詞裡指出，隨著美國經濟持續從疫情中復甦、未來幾個月就業成長可望重拾動能，供給瓶頸化解後，暫時性通膨壓力應可獲得緩解。