全台三級警戒逾1個月，近日疫情趨緩，不少人期待可以解封。一名網友在臉書上分享一位單身女孩在雨中哭喊「為什麼我單身」的影片，短短49秒的影片訴說著自己是賢妻良母，卻始終遇不到男友，充滿戲劇張力的演出，讓拍攝者全程笑翻，也讓不少網友看完笑歪直呼，真的有戳到笑點，演得好可愛，更有人開玩笑說，看來三級警戒太久，女孩悶壞了，希望能快點解封。

一名網友昨在臉書社團《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》分享影片，只見一位戴眼鏡的短髮女孩在大雨中吶喊「為什麼？為什麼我單身？誰？誰還沒有女朋友的，我會掃地、我也會拖地、摺衣服和煮飯，為什麼我單身？」

接著女孩在大雨中崩潰直呼「我是原廠的，保險模還沒拆。為什麼？」大吼完後就在雨中搖搖晃晃的走路，最後竟緩緩躺到地上，充滿情緒張力滿點的爆笑演出，讓拍攝者全程笑到尾。

不少網友看了也嘴角失守，「原廠的一手車，但有泡水先不要」、「原廠落地就掉價了」、「才三級管制就這樣了，要是四級症頭（台語：症狀）不就整個牙（台語：發作）起來」、「洗髮精可以拿出來，至少哭過以後頭髮也洗好了」、「戳到我的笑點了」、「演得好可愛」、「女孩這次真的悶壞了，（三級警戒）快解封吧！」