因應新冠肺炎嚴峻，為讓民眾方便在家自我檢測，食藥署於上周六核准5款居家快篩試劑，今起於四大超商、藥妝店、藥局等通路販售，分為抗原快篩及核酸檢驗快篩兩種，其中以核酸檢快篩最準，民眾可自由選擇單劑至盒裝，價格落在350至5880元。另外，藥師沈采穎表示，使用快篩試劑前，應將雙手、鼻腔做好清潔，將拭子深入鼻腔內2至2.5公分不等，放入試管中攪拌後，再利用檢驗盤檢驗，等待15分鐘即可。

國內目前核准的居家快篩試劑有5種，分別為「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」、「英斯特家用新冠抗原快篩」及國產的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，另外，「盧西拉家用確可易新型冠狀病毒核酸檢測試劑」、「萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組」為同款產品不同廠商。

5款居家快篩價格、資訊一次懂。（圖／中時新聞網製表）

●7-ELEVEN

7-ELEVEN於今日下午2點半後，桃園以北等有藥商許可門市上架販售，引進「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，單包裝售價為350元，預計於7月1日起，全台有藥商許可的門市都可購買。

●全家便利商店

全家預計於本周六（26日）販售2款居家快篩試劑，並於有藥商許可的門市販售，分別為「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」及「福爾威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」。

「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」為一盒5入，售價1800元；「福爾威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」則是一盒20入，售價5880元，民眾可至門市使用FamiPort事務機台預購並結帳，最快隔日可至門市取貨，採限量販售。

●萊爾富

萊爾富今日下午3點於萊爾富北市迪化門市、北縣五工門市首開賣，引進「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，一盒5入，售價1700元，每店採限量100盒。

萊爾富引進「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，一盒5入，售價1700元，每店採限量100盒。（圖／業者提供）

●OKmart超商

OKmart於明（24）日至6月30日，全台門市會員OKLine群組可預購「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，一盒5入，售價1799元，採用會員預購方式，以降低與門市人於接觸、到店取貨，預計於7月9日到貨。

●康是美

康是美為全台藥妝店首波居家快篩試劑販售，引進「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」、「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」2款，「福爾威創」於明（24）日起在北北基桃地區開賣；「羅氏家用」則於全台康是美陸續販售，2款皆為一盒5入盒裝。

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