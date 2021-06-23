東元(1504)指出，菱光(8249)線上視訊董事會董事長黃育仁以「股東會有東元相關議題」為由，強制東元及東安法人代表董事下線，待股東會改期議案在黃育仁掌握的董事議決通過後，東安法人代表董事上線要求提臨時動議時，再次遭到強制下線，已向主管機關檢舉，也將依法提起「董事會無效之訴」。

東元表示，東元及東安法人代表董事不但被強制下線，並逕行對董事消音阻止參與股東會改期決議案。待股東會改期議案議決通過後，東安法人代表董事上線要求提臨時動議 時，再次遭強制下線，黃育仁旋即宣布散會。

東元認為，黃育仁涉及濫用利益迴避、疑似利用職權掌控視訊會議系統操作權限，限制董事參與討論、決議恐已違反《公司法》、《證券交易法》之相關規定，並嚴重違背公司治理精神，並已向金管會、證期局、證交所及投保中心檢舉。

菱光方面回應指出，110年度股東常會開會議程中有「投資東元電機股份有限公司案」，認為董事會討論該承認事項與菱光法人董事東元及法人董事東安投資間有利害關係，亦有危害公司利益之虞，因此要求先行迴避討論及表決。另外，菱光表示，黃育仁有經詢問出席人員無臨時動議，依法宣布散會。

不過，菱光說法昨晚立刻遭到東元駁斥，當日菱光董事會通知議程只有股東會延期召開一案，此次董事會只能決定召開日期跟地點，與股東會議案無關。另外，討論案結束後根本沒有任何機會表示意見及提出臨時動議，董事監察人均已檢具事證向主管機關提出檢舉，菱光勿混淆視聽。