儘管中國政府公布新冠疫苗的接種人數已經超過10億人次，但仍計畫將疫情爆發後實施的嚴格邊境管控措施再延長一年，以應對日益增多的病毒變種以及從北京冬季奧運會到年底中共二十大等敏感大事的來臨。

美國之音引述《華爾街日報》22日報導，中國的這一決定是在國務院5月中旬召集的有外交部、國家衛健委等部委參與的一次會議上，討論制定2022年下半年的臨時日程安排時做出的。

報導稱，中國政府之所以持這一審慎的態度，是因為官員們希望明年的2件大事一定要順利舉行，絕對不能出任何意外。一是預定明年2月舉行的北京冬季奧運會。二是預定明年年底舉行的中國共產黨第20次全國代表大會，也是按照慣例10年一度黨的最高權力交接的重要時刻。不過外界普遍認為，中國黨政軍最高領導人習近平在擔任5年一屆的2屆任期後，將會打破常規，尋求第3屆任期。

報導稱，通過限制那些接種了中國疫苗的人獲取簽證，並持續要求入境者在指定的旅館隔離至少14天，中國政府希望藉此杜絕境外輸入的新冠病毒感染病例。

報導稱，一度在中國進展緩慢的疫苗接種最近幾個星期突然加速了。中國當局20日宣佈，已有超過10億人接種了疫苗。6月初，中國每天有兩千萬人接種疫苗，不過到8月初，每天接種人數可能會降到1000萬人，因為接種工作將逐漸轉移到邊遠地區。高盛集團經濟學家在6月6日發給客戶的一封信中估計，到今年12月，中國人口的80％將會至少接種了一劑疫苗。

報導稱，如果中國政府決定放寬限制，可能先從中國大陸與香港和澳門這兩個特別行政區之間做起。港澳好幾個星期都未出現新的本土確診病例，倒是鄰近的廣東省過去一個月以來一直在應對新一波疫情的衝擊。這也是短期內不可能在當地放寬限制的原因。

報導稱，如果中國決定放寬入出境的管控限制，可能會從疫苗接種率高而且已經有效控制住疫情的國家開始。消息人士說，中國最先解除限制的入出境國家可能是承認中國疫苗的國家，雖然放寬限制目前完全沒有時間表。

中國至今為止尚未批准已獲世界衛生組織緊急使用授權的任何一款西方疫苗。美國政府迄今也沒有批准任何中國的疫苗。