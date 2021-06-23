社會各界齊心挺醫護，迷客夏飲料店曾送大批飲料給麻豆新樓醫院。（麻豆新樓提供／劉秀芬台南傳真）

疫情升溫以來，第一線醫護人員工作壓力倍增，近期社會各界齊心挺醫護，藝人王俊傑號召餐飲店家為辛苦的醫護人員打氣，昨日送熱騰騰的爌肉飯及竹筍湯至台南麻豆新樓醫院，讓醫護人員元氣滿滿。

王俊傑日前與麻豆新樓醫院公關室聯繫，並找到先前電視節目採訪過的店家，店家也一口答應製作熱騰騰的爌肉飯及竹筍湯配合夏至補氣。

近期社會各界齊心挺醫護，店家自發性相約同力挺，包括迷客夏飲料店麻豆分店邀約佳里店及佳里文化店一同捐贈飲料，黑麻吉飲料麻豆店不定期贈送整桶飲料至急診，宜華蛋餅麻豆店不定期捐贈現做蛋餅，何家豆花、來鳳茶以及玉井社區發展協會自發性捐贈食物給醫護人員，讓所有醫護感到暖心。

麻豆新樓醫院副院長唐秋敏表示，三級警戒未解封，各行各業都辛苦也有許多壓力，但這些店家以及三立電視台寶島神很大主持人香蕉仍先想到醫護人員，齊心與醫護同陣線抗疫，非常感謝，在全民堅守崗位、共同抗疫下，相信不久將漸漸恢復正常的生活。