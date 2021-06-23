高雄一名林姓男子借酒裝瘋，強行性侵一名女同事得逞，事後林男曾寫信向女同事道歉，卻又對外向友人指稱是遭「仙人跳」，女同事不堪受辱，憤而提告。一審依強制性交罪判其3年6月徒刑，經上訴二審，高雄高分院仍維持原判，駁回上訴。

判決書指出，2019年7月間凌晨，女同事小寧（化名）前往林姓男同事家中拿取資料，當時林男正在飲酒，見到小寧隻身上門，酒意催化之下一時控制不住慾望，強拉小寧入房，並威脅若不從，將會對其家人與朋友不利，將其壓在床上性侵得逞一次。

在事發過一個月後，林男寫下道歉信交付小寧，內文說，「對不起，請原諒我」、「當天因為自己酒喝多了再次傷害了妳，我不推託藉口於喝酒誤事，畢竟我做錯了就是做錯了」等語，未料，林男卻又向其他友人張揚他是被仙人跳，並沒做錯事。經小寧知情後，才決定報案提告追究法律責任，全案才曝光。

橋頭地院一審依強制性交罪，判林男3年6月徒刑，案經林男上訴，高雄高分院認為，小寧曾在原審中哭著表示，本來不想報警，因為不知道案子會處理多久，是因為林男向兩人的共同好友亂說是被仙人跳，要那些朋友留心注意她，才鼓起勇氣報案。

另外，高雄高分院法官勘驗道歉信內容，認定若林男無性侵，實在不需要於案發後一個月寫道歉信交付小寧，認定小寧的指控有據，維持原判決，駁回上訴。

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