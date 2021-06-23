新冠肺炎爆發以來，疫苗明顯不足，每劑都很珍貴，而台北市華興里長陳峙穎指出，萬芳醫院每天可預約疫苗的總數為600劑，但22日整天預約僅234劑，23日更少僅86劑，部分診所每天也都有無數劑疫苗找不到人施打而報廢，陳爆料指出，文山區某診所昨上下午合計報廢了14劑疫苗；陳說，找了1至7類的人去遞補，北市府卻說對象不符不能施打。

為避免疫苗浪費，台北市長柯文哲日前在防疫記者會上授權診所，如診所找不到人可以打疫苗，可讓1至7類的人施打，授權診所去運用，但陳峙穎指出，試著幫診所找1至7類的人遞補施打，北市衛生局卻說不能打，市府的規範和指揮中心不同步，導致更難找到人遞補。

陳峙穎說，每天只能這樣報廢無數疫苗，聽了真的很心痛，還有許多民眾等著打疫苗；陳說，台北市有207家診所，如每天平均一家報廢5劑，就報廢了1035劑，超過100瓶疫苗；如每天平均一家報廢10劑，就報廢了2070劑，207瓶疫苗，甚至超過好心肝診所違規的總額。

陳峙穎無奈指出，好心肝違規不可恕，但好歹打在人身上，但現在北市府放任疫苗報廢亂象，是丟在垃圾桶，陳峙穎呼籲，北市府應正視疫苗報廢、浪費的問題，與中央同步，不一樣沒有比較好。

有診所醫師指出，上級單位要求，每天疫苗都要打完不要浪費，但確實有預約臨時不來的人，每天診所都必須努力打電話找人來打疫苗，畢竟疫苗開過沒在時間內打完就必須報廢，有幾天也只能把剩餘的1、2劑疫苗丟掉。