隨著新冠肺炎疫苗開打，民眾的熱門話題就是打完疫苗後有哪些副作用，還認真比較各種疫苗的作用程度，希望做為日後若能選擇疫苗品牌的參考。不過專家指出，不管哪一家的疫苗，施打後出現全身痠痛，發燒，頭痛等全身性的反應，是大部分人都會遇到的狀況。

書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐表示，除了全身性反應之外，施打部位的局部皮膚反應，也是常見的症狀。打完針後當天或隔天手臂出現紅腫、疼痛、壓痛的情況就是「局部注射反應」，不同的疫苗技術，所出現的各種皮膚反應之比例也可能隨之不同。

蔡長祐指出，約有5-7成民眾注射後出現皮膚局部不適的反應，其中以女性及小於55歲佔大多數，出現壓痛的症狀最多，這些症狀在注射1-2天後消失。真正出現皮膚對疫苗過敏，如皮膚紅疹，灼熱感，臉部、嘴唇腫脹的比例則是很低。

以英國在刺胳針雜誌（Lancet）刊載的報告指出，在2020年12月到2021年3月約4個月的期間，約62萬多人接受輝瑞（Pfizer）兩劑或AZ一劑後的安全性及有效性報告，常見施打後皮膚局部副作用，是出現紅腫、發熱、脹痛、壓痛、搔癢、瘀青、腋下淋巴腺腫等。出現以上任何一項的發生率：在輝瑞第一劑後是71.9%，第二劑後是68.5%，AZ第一劑後則是58.7%。

打完針後當天或隔天手臂出現紅腫、疼痛、壓痛的情況就是「局部注射反應」，不同的疫苗技術，所出現的各種皮膚反應之比例也可能隨之不同。圖為施打後局部皮膚局部紅腫。(圖/書田診所提供)

●施打mRNA疫苗 常見「新冠手臂」特殊反應

不過蔡長祐也特別提到，以2021年4月美國皮膚科醫學期刊所發表一篇414位施打mRNA疫苗(輝瑞、莫德納)後皮膚出現紅疹的案例分析，其中最常見的五種紅疹分別為：

1.延遲型大型局部反應(delayed large local reactions)，

2.局部注射處反應(local injection site reaction)，

3.蕁麻疹(urticarial)，

4.麻疹樣紅疹(morbilliform eruptions)，

5.肢端紅痛症(erythromelalgia)。

另外還有一些比較少見的副作用，例如凍瘡樣病灶、填充物注射處（例如打玻尿酸在臉上）紅腫、單純皰疹、帶狀皰疹、玫瑰糠疹等，這些症狀大多在幾天後會自行退散。

蔡長祐提到，倘注射疫苗7-8天後手臂又腫一大包，又腫又熱，又痛又癢，這就是「延遲型大型局部反應」，又叫做「新冠手臂」，這種情形是mRNA疫苗特有的皮膚反應，推測有可能是對疫苗中的賦形劑 polyethylene glycol (聚乙二醇)過敏。大部分的人會在4天左右消退。目前機轉不明。

醫師提醒，施打疫苗後局部出現紅腫及疼痛部位，勿揉搓或抓破傷口，可局部適度冰敷並持續觀察，這些症狀大約注射數天後會消失。但若持續紅腫疼痛，並出現皮膚紅疹，灼熱感，臉部及嘴唇腫脹，甚至蕁麻疹等情形時，請儘速就醫診斷治療。