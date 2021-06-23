【旅奇傳媒/編譯-何昕穎】經營「SHIBUYA 109澀谷」百貨公司的「株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT」年輕市場研究部「SHIBUYA109 lab.」針對居住在首都圏的18歲～24歲青年進行「疫情下Z世代對旅行出遊的想法調查」。

SHIBUYA109 lab.發表，這項調查在2021年4月進行，調查對象是18歲到24歲居住在首都圏1都3縣：東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣的男女共529名受訪者。

重視休閒旅遊的Z世代，在這次調查結果中顯示疫情前（2019年以前）平均每人每年國內旅遊次數為2.17次，疫情中（2020年～現在）頻率降低至0.96次，被詢問到若疫情結束能自由出遊的情況預計旅行的次數，平均回答來到2.80次，可以看出Z世代旅遊慾望被壓抑的心情。

在疫情下Z世代年輕人選擇如何排解旅遊慾望，平時又習慣如何獲得旅遊資訊，透過這次調查可歸納出以下5點。

▲疫情下和親密好友相處的時間更受到重視。 圖：Shutterstock.com／來源

1. 珍惜與好友相處時光 密友團、迷你團成主流

有約八成受訪者表示，因為防疫避免群聚、減少接觸、不必要外出等因素，與朋友互動的方式也受到影響。和點頭之交見面機會降低的同時，和親密好友相處的時間則更受到重視。出遊形式則是從成群結隊簡化為三五好友迷你團，目的地也轉移到以遠離市中心的郊外。

2. 女生出遊重視拍美照；男生想要吃得好

訪問調查顯示，旅行時女生較注重能拍出網美風照片的景點和住宿，男生則偏向節省住宿、交通方面的費用，轉而用在餐食上。從旅費分布來看，女生在住宿所花的平均費用也比男生高出一些。

▲女生在住宿所花的費用比男生高出一些。 圖：SHIBUYA109 ENTERTAIMENT／來源

3. 蒐集&分享 IG 跟旅遊不可分割

在數位時代成長的Z世代，在決定旅遊後的行前準備方式，最多受訪者回答「Google搜尋（61.5%）」、「旅行情報網站（48.8%）」、「Instagram（44.5%）」。其中男生以「Google搜尋（64.5%）」為最多；女生則是利用「Instagram（59.5%）」最多，可看出男女生之間差異。有受訪女生表示，平時就有在Instagram、Tik Tok等平台上感受旅遊景點影像和氛圍，將想去的地方保存下來的習慣。也有男生指出，會利用Instagram檢視在Google上找到的景點，若Instagram上的資訊太少，對該景點的興趣就會降低。

▲ 無論蒐集旅遊資訊或旅途中，Instagram對年輕人來說都不可或缺。 圖：Nopparat Khokthong / Shutterstock.com／來源

另外，關於「旅行中、結束後所分享的社群平台」不分男女皆是旅行中使用「Instagram限時動態」，旅行結束後以「Instagram貼文」分享的模式最多人使用。然而，考量疫情下旅遊令人觀感不佳，許多人也選擇「不分享」，或使用Instagram小帳分享。

4. 以兜風、旅遊影片、近郊1日遊排解旅行慾望

旅遊備受限制的疫情時代，取而代之的是「開車兜風（26.5%）」、「將旅費存下來（21.3%）」、「觀看旅遊影片（19.5%）」、「1日遊（18.5%）」等行為。有受訪者表示，到近郊BBQ可遠離市區，沿途開車兜風也能方鬆心情。

5. 待在飯店也能玩！Staycation、溫泉、下午茶

訪問疫情中曾有過國內旅遊經驗的受訪者，有56.0%回答「曾利用一都三縣的飯店設施」，利用方式以「泡溫泉（35.5%）」、「飯店用餐（27.3%）」、「聚會（10.5%）」、「下午茶（9.5%）」、「外帶外送餐點（9.3%）」為最主。有受訪女生表示，因為無法出遊，會選擇高於平時預算的飯店下午茶排解心情，或利用可愛的飯店房間舉辦姊妹會，甚至購買韓國泡麵、零食，在飯店房間內進行「偽訪韓」聚會等等。

SHIBUYA109 lab. 調查團隊發現，新冠肺炎疫情不僅對Z世代的日常生活造成影響，也對他們的人際交往價值觀產生了變化。而重視休閒娛樂的年輕一代，存在利用數位平台隨時關注旅遊等資訊的習慣，追求網路上人氣網美風景點，實際前往當地拍照的行動力也非常高，打造符合年輕一代打卡標準的景點、住宿，企劃「能拍出好照片的旅遊」正是觀光業商機所在。

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