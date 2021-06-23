立陶宛政府22日宣布，將捐贈台灣2萬劑AZ新冠疫苗，預計9月底之前送達。國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗則直言：「立陶宛捐的疫苗其實是給美國的保護費。」因為近年俄中關係拉近，立陶宛在中美角力戰中毫不避諱自己的立場，全押在了美國身上。楊也提醒，每一劑疫苗他都心存感激，但「今天台灣欠的人情，未來總是要還的」。

楊植斗今日（23）在臉書發文直言：「立陶宛捐的疫苗其實是給美國的保護費。」楊指出，前民進黨立委林靜儀和民進黨台北市議員吳沛憶都在臉書發文，提及立陶宛有27.8萬人確診，死亡4千餘人，也沒有生產疫苗，如此嚴峻，竟捐了2萬劑疫苗給台灣。民進黨副秘書長林鶴明說得更明白，立陶宛捐贈的不只是新冠疫苗，更是「民主疫苗」、「反共疫苗」。疫苗外交，是美日聯手蔡英文抗中的一步棋。

楊植斗坦言，立陶宛這份情當然要和他們道聲謝，但也很好奇，是什麼原因讓立陶宛不遠千里，也要送蔡英文這份大禮？畢竟救命的疫苗成了外交資源，大國在國際上比拚。日本和美國援台，表面上是展現「美日台的友誼」，實際上更是戰略佈局，這件事，大家心知肚明。

楊植斗進一步指出，立陶宛，是個三百萬人不到的小國。因歷史及地緣因素，波羅的海三國有著強烈的反俄親美情緒，只要俄國造成威脅，他們就需要北大西洋公約組織（NATO）的保護，並與美國保持良好關係。近年來，俄中關係拉近，立陶宛也走向反中、抗中。在中美角力戰中，立陶宛毫不避諱自己的立場，全押在了美國身上。也正如此，立陶宛這個國家才會頻頻槓上北京，不但宣佈退出與大陸的「17+1合作」，還規劃在台成立辦事處，刺激對岸的神經。

綜觀以上，楊植斗警告：「世界上，豈有白吃的午餐」，立陶宛難道還得聽從美國的戰略物資調配？「是的，即便是疫苗也不例外。」楊植斗指出，為了援台抗中，立陶宛得想辦法擠出2萬劑疫苗上繳。台北市市長柯文哲最近說美援疫苗是美國給台灣小弟的「安家費」，那他想，這2萬劑疫苗應該算立陶宛給美國的「保護費」了。這就是小國的悲歌。現在政府無能丶人命關天，每一劑疫苗，他都心存感謝，「但身處中美角力的核心地位，今天台灣欠的人情，未來總是要還的。」

不僅如此，楊植斗更強調，看到焦糖等側翼謝美援疫苗而喊「美國爸爸」，有種奇妙的不適感；他提醒，美國也是有可能「吃」台灣人的。