香港東網報導，兩岸軍事形勢緊張之際，美國海軍神盾驅逐艦威爾伯號相隔大約一個月後，週二（22日）再度通過台灣海峽。該艦此前在南海期間，駛入中國在西沙群島的領海。

美國海軍發表聲明，強調威爾伯號通過台灣海峽屬於例行性質，全程根據國際法處於國際水域航行，聲稱展示美方對自由及開放的印太地區之承諾，重申美軍繼續在國際法的容許下，在任何地點飛行、航行及行動。這是美國拜登政府執政以來，美軍過去5個月內第6次同類行動，威爾伯號上月18日通過台灣海峽，由北向南航行。

威爾伯號當時通過台灣海峽後駛入南海，上月20日被解放軍指控未經批准闖入西沙群島的領海，當時解放軍出動海空兵力應對及警告驅離，批評美方是「南海安全風險製造者」。至於日前也駛入南海的美國雷根號航空母艦打擊群，週一（21日）已經駛至印度洋，準備到阿拉伯海接替姊妹艦艾森豪威爾號，支援美軍撤出阿富汗。

雖然雷根號駛離西太平洋，但美軍另一航空母艦卡爾文森號正在夏威夷群島演習，今年夏天稍後時間正式展開部署，前往印太地區巡航，填補雷根號離開後的空缺。