周二美股續漲，台股今(23日)開盤以17127.59點、上漲52.04點開出，開盤1分鐘指數上漲101點，台積電開在583元，上漲5元，聯發科以903元的平盤價開出，受大股東逢高調節持股消息影響，航運類股走弱，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海都開低，鋼鐵人接棒航海王呈現上揚。

美國聯準會(Fed)主席鮑爾周二出席國會聽證會時持續淡化通膨的擔憂，並對就業市場前景樂觀，美股延續周一漲勢，科技股走強，那斯達克指數收盤創新高，以14253.27點作收，上漲111.79點(或0.79%)，道瓊指數上漲68.61點(或0.20%)，收在33945.58點，標普500指數上漲21.65點(或0.51%)，收在4246.44點，費城半導體指數上漲13.44點(或0.42%)，收在3185.43 點。台積電ADR上漲0.17%，聯電ADR則下跌1.29%。

台股22日開高震盪走低，加權指數收在當日最低點17075.55點，上漲12.57點，指數上下震盪近200點，成交值5452億元，統計三大法人，外資及陸資賣超111.37億元，自營商賣超12.25億元，投信則是買超2.65億元，合計賣超120.97億元。

上市運輸類股指數今年以來大漲197.68%，22日陽明、正德、台船等三家航運公司分別公告出脫持股市值高達23億元，法人表示，上市運輸股今年漲幅驚人，是台股最熱絡族群，因而引發董事及經理人陸續申報轉讓持股，近來換股操作的動作頻頻，也引發市場想像空間。