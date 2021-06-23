電動車浪潮下，臺灣ICT產業挾帶精密加工技術以及特斯拉等電動車實戰經驗，朝向汽車電動化及智慧化的趨勢全速前進。因此，經濟部國際貿易局再次攜手外貿協會辦理年度的全球採購大會（Sourcing Taiwan），特別以「智慧車輛」為題於7月8日辦理線上採購大會，活動聚焦三大議題：「電動車供應鏈及系統解決方案」、「車聯網及自動駕駛」、「移動服務平臺」，廣邀全球汽車、科技及新創業者共同參與。

外貿協會指出，目前已有全球30國117家買主提出採購需求，而且還在持續增加中。比較大型的有中國大陸指標性車企提出攝像頭、抬頭顯示器的採購需求；美國前十大的汽車零配件廠希望藉本次活動認識傳動軸供應商；馬來西亞大型汽配製造商打算採購車用扣件、日本AM市場最大批發商打算找供應商合作開發天線及藍牙模組；波蘭知名電動車系統解決方案商則在尋找自駕系統合作夥伴；巴西大型消費電子產品廠商急需130萬片車用面板；澳洲知名物聯網設備製造商是外貿協會採購大會的常客，這次也提出了零組件的採購需求。「全球智慧車輛供應鏈」線上採購大會7月8日舉辦，報名至7月2日截止。

外貿協會近兩年頻頻推出電動車主題業務，5月間即辦理了「臺灣電巴產品線上發表會暨洽談會」，由外貿協會黃董事長與車輛中心黃隆洲董事長出馬，為「Taiwan EV」揭開序幕，吸引16國42家買主與國內成運、創奕、飛宏、奇美、研華等九家業者視訊合作洽談，平均每家廠商有14場洽談機會。10月也將辦理首屆「台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）」。此外，如果疫情和緩，外貿協會也將視情況重返歐、美汽車與電動車專業展會。