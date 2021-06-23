台北農產運銷公司爆群聚，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（23日）凌晨和農委會主委陳吉仲以及衛福部醫福會執行長王必勝一起視察果菜批發市場，並建議在鄰近地區設置篩檢站，且為了加速篩檢效率，建議直接進行PCR採檢。

農委會主委陳吉仲今在臉書發文表示，凌晨與指揮中心指揮官陳時中和衛福部醫福會執行長王必勝一起視察台北第一、第二與新北三重等果菜批發市場。由於批發市場肩負著維持民生必需品供應穩定的任務，因此對於相關的疫情，更需要慎重地處理。

陳吉仲指出，為了確保農產品的供應穩定及批發市場的交易安全，指揮官指示雙北四大果菜批發市場必須快速全面篩檢，包括市場員工、承銷人、市場作業人員等密集進出者，都要持有檢驗陰性證明才能進場，且檢驗陰性者優先施打疫苗。

陳吉仲說，指揮官也明確建議，在鄰近台北一市的萬大國小，以及台北二市場內適當處所設置篩檢站，以提升篩檢意願。另為了加速篩檢效率，建議直接進行PCR採檢，並請地方政府衛生局落實疫調及接觸者匡列等工作。

陳吉仲也說，至於貨車司機和隨車捆工由於停留在市場的時間比較短，因此篩檢、疫調和疫苗的施打將由居住地縣市來執行，責成台北農產運銷公司及新北農產運銷公司儘快彙整相關名冊，交由指揮中心轉各縣市政府辦理。