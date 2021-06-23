在家也要動一動

全台疫情升溫，三級警戒超過一個月的時間，相信大家在家裡都悶壞了，也礙於疫情的關係無法上健身房、運動公園跑步健身，但在家裡千萬也別怠惰，動動身體、伸展筋骨，就算沒辦法出門運動，也要保持好體態！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網路、社群及app評論上的網友及消費者討論的10大運動、健身APP，想跳瑜珈、練腹肌不用出門也做得到，快載起來運動一波吧！

NO.10 Wakeout!

《Wakeout!》 主打「不健身人士也能輕鬆運動」，內建超過1500款獨特又有創意的運動方式，從臥房到廚房通通可以是運動空間，不需要很專業的運動器材，衛生紙、枕頭、平板都可以成為器材！

《Wakeout!》的活動計畫功能可以替你安排每天的運動計劃，從6:30起床晚上就請，居家辦公時也能輕鬆活動肩膀、手指，每次運動時間從30秒～10分可以自己設定，輕鬆運動沒壓力！

NO.9 MapMyRun

《MapMyRun》是運動品牌《UNDER ARMOUR》開發的「以跑步為主」的運動APP，可定制的訓練計劃、個性化的指導技巧，讓跑步變得更輕鬆，受到疫情限制，使用者也可以透過內建的「居家健康妙招」在家運動。

《MapMyRun》內建超過 600 種活動類型，囊括超多種類的活動，包括：跑步、騎腳踏車、步行、健身房訓練、交叉訓練、瑜伽和更多活動。

NO.8 Daily Yoga每日瑜珈

《Daily Yoga每日瑜伽》涵蓋不同時長、不同等級的動態瑜伽課程，讓瑜珈初心者跟老手都能輕鬆上手，內建高畫質的教學影片、語音指導，還有聽了就能放鬆身心的輕音樂。

《Daily Yoga》提供超過70套的瑜伽練習計畫，500+瑜珈課程以及海量瑜珈體式庫，所有課程和計畫由擁有10年以上授課經驗的專業認證瑜伽導師設計打造，想要伸展、減脂塑形，都能在這裡找有適合你的課程。

NO.7 小米運動

《小米運動》可支援小米系列產品，像是小米手環、小米手錶、體重計等，可以提供精準的運動數據紀錄、睡眠品質、運動分析，還有豐富的跑步、騎行、健走和豐富的減脂、塑型等健身訓練內容供使用者參考。

《小米運動》的健身課程中可以從熱門課程去看其他人都在用什麼，對於剛入門的使用者來說十分親切，許多人認為，小米在健康數值的分析上說明的很清楚，很有幫助，尤其還能監控睡眠品質，能夠更清楚掌握自己的身體狀況。

NO.6 Plaicise

近日在社群爆紅的《Plaicise》體感AR遊戲，是一款闔家歡樂的運動遊戲，遊戲主要分為全身有氧運動、上半身與下半身三個部分，遊戲玩法很多元，像是避開色塊、控制球不要碰到障礙物、模仿螢幕中的動作，大部分都是圍繞在深蹲、彈跳、伏地挺身等基本的姿勢。

不只一人遊玩，《Plaicise》還能支援雙人同樂，透過比賽的方式讓遊戲更刺激更好玩，受限於疫情不能移動，也能和朋友線上PK，維繫感情不是問題！除此之外，APP還有規劃運動課程，想要認真來一套運動、健身的完整菜單也沒問題！

NO.5 Nüli

《Nüli》是位女性打造的居家健身App，內建超過400種居家運動課表，讓女孩可以在家完成有效率的訓練，除了明確的訓練計畫，還有提供清楚的動作示範、姿勢解說影片，讓新手不怕不知道如何動作。

《Nüli》的課表含有重訓、功能性運動、瑜珈，也可以依照自己想練的部位進行訓練，讓你可以循序漸進的挑戰自己達到你的體態目標。

NO.4 Nike Training Club

《Nike Training Club》有超過 185 種適合所有程度的專業運動計畫，像是 HIT、拳擊瑜伽、激勵、耐力等課程，在客廳、臥室或任何空間，透 大多數運動計畫只需要自身體重，或一組簡單的重量器材就可以完成。

運動計畫所需時間從5到45分鐘不等，新手、很久沒健身的老手適合從「啟動訓練」開始，均衡的肌力、耐力與活動力運動計畫組合，讓你循序漸進的開啟健身之路。

NO.3 30天獲得六塊腹肌

趁居家上班的時候檢調小腹贅肉、擁有六塊腹肌不是夢？《30天獲得六塊腹肌》是專門針對腹肌設計的APP，共分成三個等級：消除小腹贅肉、堅硬的腹肌、六塊腹肌。

《30天獲得六塊腹肌》也有專業的動畫與影片教學，讓健身新手也能安全、正確有效的做好每個訓練動作，除了六塊腹肌，這系列還有專門腹部減脂、女性健身等APP讓想要在家運動的朋友參考。

NO.2 Walkr -口袋裏的銀河冒險

《Walkr口袋裏的銀河冒險》是利用「走路」作為能源動力的遊戲概念運動APP，把手機放在口袋裡，《Walkr》會自動記錄步數，並轉換成「走路能源」儲存，追蹤和記錄每天消耗的熱量，推薦你合適的每日運動目標。

受到疫情影響沒辦法每天出門運動，《Walkr》也加入宅家運動的玩法，使用者可以觀看30秒的健身短片訓練，有仰臥起坐、伏地挺身等基本訓練動作，完成即可幫助「外星訪客」回到故鄉，可愛又有趣的設計讓許多玩家為了完成任務更積極運動！

NO.1 Active Arcade

相信大家最近開啟社群就會看到許多網紅、名人在遊玩，這款爆紅體感APP遊戲《Active Arcade》，是透過前置鏡頭跟體感技術，有像是排球、踢球、運球、跳舞機等各種遊戲模式。

只要按照螢幕上的燈亮指示，按照順序揮動手、踩踏在正確的格子，或是躲在螢幕中限制的框框，限時一分鐘緊張刺激又好玩，不僅考驗你的運動神經也考驗反應力，還能使用對戰的雙人PK，和朋友一起比賽，目前僅有開放IOS系統下載，僅有英文版。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月19日至2021年06月18日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區、APP商店及部落格等，針對討論『運動、健身APP』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」