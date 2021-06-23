【愛傳媒陳玲玲專欄】繼《歡迎來到布達佩斯大飯店》、《犬之島》之後，鬼才導演魏斯安德森的全新劇情長片《法蘭西特派》（The French Dispatch）光是卡司就夠令人眼睛一亮！非常期待！

演出包括《愛情不用翻譯》比爾墨瑞、這屆奧斯卡影后法蘭西絲麥朵曼，以及《窒息》蒂妲史雲頓還有提摩西・夏勒梅等人！

法蘭西快報The French Dispatch，一部充滿魏斯安德森自我導演風格的喜劇片，故事設定在20世紀巴黎的一个美國報社的故事，是導演獻給新聞工作者的情書！故事聚焦在一群於法國工作的美國籍記者交織而成的三則故事！

魏斯安德森是富有創造力、激情、趣味和文藝色彩的獨立電影人，他的的作品最迷人的當然是鮮明的視覺風格。他的色調安排極其細緻！「置中」構圖以及調色盤般的飽和色彩，讓他的影像風格具強烈辨識度，喜歡他的奇趣風格！

導演的作品，無論是風格、形式、還是懷舊音樂、御用班底都太有自己的烙印了！

作者為資深廣告人

照片來源：電影海報截圖。

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