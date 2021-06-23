【愛傳媒楊秉儒專欄】說實在的，1945年二次世界大戰結束之後，除了戰爭沒有真正在自己國土上開打的美國之外，世界上大部分的國家不是已經變成一窮二白的乞丐，就是正邁向準備成為乞丐的路上。這其中也包括了陸續被美國搞成乞丐的越南、寮國、柬埔寨、中東以及非洲各國。

中華民國與南韓、日本等這些國家還算運氣好的，戰後因為種種因素接受了美國在金錢與物資上的援助，這些當然都是有附帶條件的。

最簡單的一個比喻，就是「中華民國的美援，那些美金跟麵粉，是用中華民國軍人的命換來的，例如黑貓中隊與黑蝙蝠中隊。」

當年世界上的仰仗美國鼻息過日子的乞丐國家可真不少，可是，當年中華民國的老蔣、小蔣父子帶著老Ｋ政府，拿到美援後，並沒有全部揣進自己口袋，而是開始建設台灣；對外開拓國際貿易，對內加強科技、經濟、文化與基礎建設，讓中華民國很快從乞丐堆裡脫貧，「自詡」為「亞洲四小龍之首」的「已開發國家」。

可是，一個號稱GDP超過3萬美金，人均GDP超過2.5萬金的「已開發國家」，怎麼淪落到要跟第三世界國家爭搶美國新冠疫苗捐贈額度的這步田地咧？

難道說，現在的蔡英文與民進黨政府，仍然還是沒有脫離當年接受「美援」的心態，對於美國願意施捨均感皇恩浩蕩、沾沾自喜，甚至還可以振振有詞的說：「我們這是奉旨乞食！」

好吧！當年的蔣家父子與老Ｋ政府可以大大方方接受「美援」，為何蔡英文與民進黨政府不行？對吧？

那我們可不可以好好研究一下，到底是誰，是哪個政府把中華民國從早已脫貧的「亞洲四小龍之首」，打回需要向美國乞討的乞丐堆裡的？

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。