【愛傳媒葉元之專欄】勞工爆料：工業局停止國產疫苗施打造冊，理由竟造謠抹黑國民黨。

蔡英文總統對國產疫苗的態度髮夾彎，之前說國產疫苗可望在7月底開始第一波供貨，6月21日改口，說7月只是一個目標，沒有說什麼時候開始打。

在總統轉彎下，底下各部會也跟著急轉彎。

原本經濟部積極向全國各工業區的廠商推銷國產疫苗，但21日有樹林工業區內的廠商跟我爆料，說工業區服務中心發出電子郵件告訴所有區內廠商，將暫停疫苗施打的調查作業。

可惡的是，他們竟然公然造謠，說暫停疫苗施打造冊的理由是：「在有心人士的關愛與壓力下，爭取政府專案提早為工業區員工的施打疫苗已無可能」。

翻成白話文就是，「各位廠商聽好，民進黨政府本來很愛大家，要幫您優先打疫苗，但是國民黨在施壓，所以我們要暫停了，你要怪就去怪國民黨。」

但還原事件經過，其實工業區做的是國產疫苗的意願調查，國產疫苗又沒通過EUA，許多勞工擔心成了白老鼠，才向國民黨立委陳情，揭發此事。

工業局在發給廠商的信中刻意抹黑，根本就是「竹篙湊菜刀」，迴避自己護航國產的責任。

做為一個政府機關，內部信件用字遣詞充滿了政治語言，還在做政治鬥爭，把行政中立視為無物，真是可恥！

蔡英文政府因為國內強大的民怨，逐步跟國產疫苗做出切割，只是用的理由不是硬坳，就是抹黑別人，實在難看。

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

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