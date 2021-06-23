台北市議員羅智強日前因提出「台灣是疫苗乞丐」的說法，遭綠營圍剿，對此，國民黨青年團副團長何元楷力挺羅智強，批民進黨刻意扭曲，目的就是為了轉移疫苗不足的失分危機。

針對羅智強所說「台灣成為疫苗乞丐」，何元楷昨（22）日在臉書表示，對於外國捐贈疫苗絕對是深深的心懷感激，但羅智強說的，想也知道就是在說蔡政府無能解決欠缺疫苗的問題，形容蔡政府無法替台灣購買疫苗，卻要透過外國捐贈來保護國民生命健康，就是要點出民進黨執政下的台灣，竟會沒有疫苗給人民打，只能靠他國捐贈？

何元楷強調，「疫苗乞丐說」絕對不是唱衰台灣，只是身為在野黨，有責任及義務來監督執政的民進黨，當民進黨政府有疏失，在野黨必須要將問題說出來，並要求改進，目的就是為了國家進步，這也是民主國家該有的表現。

豈料，在民進黨執政下，在野黨監督執政、對執政黨批評，竟會被扭曲成「唱衰台灣」？何元楷說，甚至執政黨反過來監督在野黨，真不敢相信台灣自詡民主國家，竟淪落成這樣？這就是民進黨執政下，用各種宣傳手段與網軍側翼治國，讓台灣民主退步，他相信民眾對此絕對有感，「在這邊我點出了這些問題，難不成也是『唱衰』嗎？」

何元楷力挺羅智強，認為民進黨刻意扭曲，目的就是為了轉移疫苗不足的失分危機。（圖／摘自何元楷臉書）

何元楷認為，民進黨窮追猛打「疫苗乞丐說」，是為了要轉移國內疫苗不足的失分危機，其他包括防疫破口、國產疫苗爭議、紓困方案等議題，也都是使民進黨大失分的議題。

根據政大選研之友會6月初的民調顯示，蔡政府的不滿意度達6成，何元楷指出，可以理解蔡政府在防疫失利及疫苗不足等議題上，使整個蔡政府甚至民進黨面臨多大的挫敗，所以說，當羅智強說出「疫苗乞丐說」，民進黨便抓到機會扭曲此番話，並窮追猛打，近兩天綠營幾乎全湧上攻擊。

何元楷批評，民進黨為轉移自己大失分的焦點，竟用此方式來霸凌在野黨，他認為，若要平息民怨，就回到根本的問題，也就是解決疫苗短缺的問題，把疫情控制住，認真把關國民健康才是。他也好奇，民進黨不解決問題，反而只用攻防和宣傳來轉移民眾的注意力，這樣的政黨真的會治國嗎？這樣的政黨真的適合治國嗎？