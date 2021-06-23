台北市長柯文哲日前指出，民進黨立委高嘉瑜聯繫北市衛生局長黃世傑，協助替小禾馨診所爭取疫苗，引爆關說疑雲；而目前該案件越演越烈，民進黨中央卻看似沒有幫高嘉瑜滅火，這讓網友相當好奇，因為同樣被指「關說」，民進黨立委范雲的「3+11」遭批是引爆這次疫情的關鍵，范雲至今卻無事一身輕，高嘉瑜則成眾矢之的，其中有何差異？

對此，前立委孫大千今(23)日在臉書發文指出，民進黨調查高嘉瑜、放過范雲的關鍵，就是因為民進黨立院黨團柿子挑軟的吃，而且因為深怕3+11政策調整的真相一旦公開，民進黨將會成為歷史罪人。

孫大千表示，高嘉瑜宣稱是因為選民服務，所以才會關心禾馨診所的疫苗數量，不論是否有牽涉到施壓關說，造成疑似特權施打的情況，的確很難讓社會大眾接受。但相較於高嘉瑜，范雲卻是推動3+11政策的始作俑者，造成台灣防疫門戶洞開，引爆此波本土疫情，確診人數破萬，死亡人數更是逼近600人。

前立委孫大千指出，民進黨對范雲(右)、高嘉瑜(左)兩起關說案差別待遇的關鍵，就是柿子挑軟的吃。(圖翻攝自孫大千臉書)

孫大千指出，雖然范雲推說是選民服務，然而相關的證據顯示，范雲責無旁貸。為什麼民進黨黨團對於一位造成台灣死傷慘重的不分區立委，會選擇睜一隻眼閉一隻眼，甚至掩護包庇，以人數優勢阻擋真相調查呢？因為他們知道，真相一旦公開，民進黨將會成為萬劫不復的歷史罪人。