MWC 2021中，英特爾展示多個突破性的網路部署，除了推出Intel Network Platform，亦宣佈在5G和邊緣領域的領先產品組合中增加新產品，重申英特爾身為網路晶片供應商的領先地位，並再次強調幾乎所有商業vRAN (虛擬無線電接取網路) 部署，都是基於英特爾技術運作之領導地位。在未來數年內，預期將看到全球vRAN基地台部署規模從數百個到「數十萬個」，最終達成數百萬個。

營運商期待更為靈活、更為彈性的基礎設施，解決更多連接設備的網路需求，並釋放5G和邊緣的全部可能性。同一時間，全球的數位化浪潮正創造新的機會，使用5G、邊緣、人工智慧（AI）以及雲端的潛力，重新形塑從製造到零售、醫療保健、教育以及更多產業。根據近期對511位IT決策者的調查，78％的人相信5G技術是創新的關鍵所在。

這些決策者還透露，他們將邊緣視為未來2年內5G的3大使用情境之一。憑藉英特爾廣泛的產品組合，提供豐富的晶片與最佳化軟體解決方案，到了2025年，將進入約650億美元的邊緣運算晶片市場。英特爾技術已部署到超過35000個終端客戶邊緣實作之中。關於網路佈署與創新：Deutsche Telekom、DISH Wireless和Reliance Jio等電信營運商正仰賴英特爾技術進行網路轉型，展示英特爾的經驗與成熟的技術，如何協助其創造創新解決方案並實現遠見。

Reliance Jio宣布將在5G無線電和無線核心領域，與英特爾共同合作創新，如協助佈署5G，亦在其它相關領域包含AI、雲端和邊緣運算進行合作。

Deutsche Telekom正在德國新布蘭登堡佈署O-RAN網路，並於O-RAN城鎮當中使用包含加速器的IntelR FlexRAN技術－該市33平方英里面積當中擁有65000名人口，該公司正仰賴英特爾作為技術夥伴，以具規模的方式提供高效能RAN。

DISH Wireless 仰賴英特爾對於5G生態系所做出的貢獻，於美國建立其第一個雲端原生5G網路。以拉斯維加斯作為首發城市，並逐步擴大至全國網路，將以Intel技術作為動力，於網路核心、接取、邊緣佈署基礎設施。

Cohere正在開創一種新的方式，利用FlexRAN的功能提升頻譜使用率。其正將最佳化頻譜倍增器（spectrum multiplier）軟體整合進入RAN智慧控制器之中。Cohere的測試展現其延遲都卜勒空間多工（Delay Doppler spatial multiplexing）技術可改善通道估測，並為營運商帶來最高2倍的頻譜利用率改善。這正是Vodafone於實驗室當中在700MHz測試看到的結果。