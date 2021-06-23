周二美股三大指數全面收高，標普500指數幾乎再攀歷史高點，而受到比特幣反彈帶動，以及亞馬遜、微軟等科技巨頭走強帶來提振，以科技股為主的那斯達克指數再創歷史收盤新高。

周二收盤，道瓊工業平均指數上漲68.61點或0.20%，為33,945.5點。前一日該指數創下3月以來單日最大漲幅。

標普500指數收漲21.65點或0.51%，為4,246.44點。

那斯達克指數盤中由跌轉升，終場上揚111.79點或0.79%，收在14,253.27點，創下收盤新高。

比特幣交易再度陷入劇烈震盪，盤中一度跌破30,000美元大關，但之後反彈由跌轉升。在周二盤中，這個全球最大加密貨幣一度全數回吐了今年以來的所有漲幅。

隨著比特幣由低點反彈，持有該數位貨幣的大戶特斯拉股價亦隨之上揚，終場收漲近0.5%。

標普500指數11大類股中，僅地產股和公用事業股收黑。非必需消費品股漲1.04%、科技股漲0.89%表現最佳，通訊服務股漲0.76%，能源股漲0.67%。

主要科技股成為領頭羊，網飛（Netflix）漲2.3%、臉書漲2%，亞馬遜和蘋果均漲逾1%。

根據Adobe Digital Economy Index提供的數據，在Prime會員促銷活動首日，亞馬遜在美國的線上銷售總額突破56億美元。

微軟漲1.1%，收在265.51美元，市值首度站上2兆美元。

儘管歐盟執委會對谷歌廣告部門啟動調查，其母公司Alphabet股價仍收漲0.4%。

受惠於經濟復甦的價值股今年以來表現突出，但自從聯準會上周發布偏向鷹派的升息立場後，包括蘋果和輝達等主要科技公司在內的成長股急速走高。部分分析師認為，強勁的經濟復甦雖可能帶動利率提前上揚，但也有利於對這些科技公司的產品需求。

自上周三聯準會暗示可能提前升息以來，標普成長股指數上漲近2%，而價值股指數則下挫近2%。

6 Meridian投資長Andrew Mies表示，聯準會的鷹派說法令市場措手不及，投資人正在調整其組合。

經濟復甦概念股從上周聯準會上修通膨預測和暗示提前升息所引發的拋售中反彈，周一道瓊指數大漲580點，創下3月5日來最佳單日表現。

景順（Invesco）首席全球市場策略師Kristina Hooper出具報告指出，這是一個不穩定的時期，股市已經很久沒有大跌，且在聯準會準備展開正常化之際，市場對聯準會的每一句話都更加敏感。

聯準會主席鮑爾周二將赴眾議院就央行應對這場大流行病的措施接受質詢。根據周一晚間發布的書面證詞，鮑爾對國會的發言將支持先前釋出的觀點，即聯準會即將開始討論取消在疫情期間採取的一些前所未見的激勵措施。

不過，隨著鮑爾回答眾議院議員的提問，美股指數創下了盤中高點。這位美國央行總裁不僅看好經濟復甦情勢，並仍堅持通膨壓力只是暫時現象。

根據聯準會發布的消息，鮑爾周二表示：「自我們上次開會以來，美國經濟持續改善。疫苗接種的普及，加入了前所未見的貨幣和財政政策行動，為復甦提供強而有力的支持。經濟活動和就業指標持續增強，今年美國實質GDP可望實現數十年來最快速的增長」。

鮑爾並表示，近幾個月來通膨率顯著上升，但其中大部分是暫時性的影響，長期來看，通膨應會回落至2%。

在其他個股方面，GameStop大漲10%，該公司宣布最近一輪現金增資案募集逾10億美元。

獲摩根大通調升目標價，美國第三大家禽生產商Sanderson Farms大漲10.33%，收在183.78美元，創下歷史新高。此前有消息指出，該公司正在考慮出售。莫德納（Moderna）上漲6.3%，歐盟決定行使供應合約的選擇權，按合約，歐盟可額外訂購1.5億劑新冠疫苗。

數據分析軟體公司Splunk飆升逾11%，該公司宣布私募股權公司Silver Lake投資10億美元購買Splunk的優先可轉債。