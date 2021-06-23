全台疫情緊張，各大餐飲品牌皆落實防疫措施，善用各大平台讓民眾免出門也能享用自家美食，來自日本的人氣「一蘭拉麵」首度開放外送，攜手Uber Eats開賣鎮店招牌「天然豚骨拉麵」提供4款辣度任選，饕客宅在家防疫就能吃拉麵。

餐廳不能內用那我什麼時候才吃得到拉麵拉！接連開始祭出外帶與外送服務的拉麵店，許多人的苦心等候終於盼到「一蘭拉麵」的外帶與外送服務，因為是許多台灣人的第一碗日本拉麵，濃厚的豚骨拉麵也是目前國內接受度最高的拉麵口味，而以豚骨拉麵達人自居、沒有腥味的「一蘭拉麵」直接成為海內外人氣最高的拉麵連鎖品牌之一，這次為了一解拉麵控宅在家不能吃到現煮拉麵的憂愁，特別和外送平台UBER EATS合作，整碗叉燒、蔥花鋪滿滿的「一蘭拉麵」直送到你家。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

「一蘭拉麵」台灣店即日起正式於UBER EATS生鮮食品區上架，採每日新鮮現做，內含麵、湯、蔥、叉燒，微波加熱即可神還原正宗天然豚骨拉麵風味，官方也提供無辣、1/2辣、1倍辣、2倍辣共4款辣度選項，完成下單即可外送到府，為居家上班或防疫時期的菜單再添一亮點，還有博多細麵、捲麵外帶包、特製赤紅秘製辣粉同步販售。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

內 容 物：天然豚骨湯、生麵、蔥花、叉燒、赤紅秘製醬汁

加熱方式：使用微波爐(500W)加熱7分30秒

口味：湯頭與油濃度皆為正常濃度

(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)