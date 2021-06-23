迷宮的奧妙總是吸引許多人去探索，這次ReadyGo要來帶大家探索台灣8處超美迷宮景點！除了充滿趣味，還可以盡情拍出文青照，這麼有趣你怎麼能錯過呢?跟著RG腳步，不迷路的帶你找到這些迷宮景點！

｜植物系｜

▸台北｜迷宮花園

位在台北花博公園的迷宮花園是利用矮樹叢植栽設計而成的迷宮，全區規劃成八角形，佔地廣大，還依照高度不同，將迷宮分為成人和孩童區。在陽光充足的室外，搭配充滿綠意的廠警，怎麼拍都美，尤其運氣好當飛機從頭頂掠過時，拍出的照片更是有意境。

地址｜台北市中山區新生北路三段105號(捷運圓山站)

▸彰化｜探索．迷宮歐式莊園

充滿歐洲異國風情的莊園，園區內的巨型綠色迷宮是一大賣點，藍天白雲搭配歐式氛圍的綠色樹牆，恍如置身歐洲小莊園的錯覺，不僅迷宮好玩，搭配植栽一起拍照，怎麼拍都超美。

地址｜彰化縣和美鎮東谷路47-75號

營業時間｜平日10：00-21：00(週一公休)/假日09：00-21：00

電話｜04-7354126

門票｜大人$150/小孩$250(可抵全額消費)

▸花蓮｜知卡宣森林公園

花蓮暑假最夯的免費戲水勝地！知卡宣森林公園每年7、8月都會開放玩水設施，眾多的大型玩水設施總是吸引許多民眾。除了玩水設施，公園裡的樹木都是幾十年大樹，因此這裡也是野餐好地方！公園裡還有一個綠色迷宮，玩完水來迷宮玩耍、拍照也是不錯的選擇！

地址｜花蓮縣吉安鄉中正路二段299號

營業時間｜08:00-17:30

戲水時間｜7/1-8/26(戲水設施每周一休池)

電話｜03-8422045

｜岩石系｜

▸新北｜老梅迷宮

除了老梅石槽，位於富貴角公園內的老梅迷宮也是值得一探究竟的私房景點。雖然迷宮不大，但因位置較為偏僻，增添一股神秘感。古早味紅磚牆的設計從天空俯瞰就像是巨大螺旋，繁瑣複雜的走道，讓小朋友玩的不亦樂乎。套上濾鏡，靠在牆上隨意擺個 pose，絕美意境照人人都能拍得出！

地址｜新北市石門區楓林路27號

▸台中｜廍子公園

廍子公園號稱台中最美公園，每當黃花風鈴木開時，耀眼的金黃色澤讓整個公園充滿溫暖的美。在這座美麗的公園裡有一由紅磚堆砌小小的迷宮。散步之餘在迷宮裡玩樂也是生活中的一種樂趣啊！

地址｜台中市北屯區廍子路418號

▸台南｜南科兒童遊戲場

灰白色的波浪矮石牆，搭配一株又一株顏色清淡的花朵圖案，是大人和小孩的最愛，迷宮就是有種特別的魔力，吸引人注目。而這座兒童遊戲場也設有溜滑梯、攀岩、大沙坑等設施，是個親子出遊的好地方。

地址｜台南市善化區烏橋一路與北園一路附近(靠近十四停車場處)

▸台東｜國立台灣史前博物館

位於台東的台灣史前文化博物館，除了能了解台灣歷史外，博物館外的石牆迷宮更是其焦點之一。由時磚堆砌而成，牆面高度比人高，穿梭在裡頭，每個轉彎處都能拍處不一樣的感覺。宛若體驗真實版的「移動迷宮」，固定時間還會在迷宮內噴水，想逃過一劫可要小心了！

地址｜台東縣台東市博物館路1號

營業時間｜09:00-17:00 (週一公休)

▸澎湖｜東石環保公園

東石環保公園是台灣著名觀看天人菊花海的地方，若是運氣好，這裡時不時也能看到飛機，體驗在花海中看飛機的悠閒。除了這等美景，這裡也藏有澎湖咾咕石迷宮。一塊塊咾咕石堆積而成的迷宮，搭上無垠的藍天與綠地，不用套濾鏡就很美！

地址｜澎湖縣湖西鄉東石村

不知道這禮拜要去哪裡玩的朋友，就一起找遍台灣迷宮玩透透吧！

(本文由 ReadyGo 提供)