台股加權指數23日開高在17127.59點，權王台積電（2330）開在583元，上漲5元，鋼鐵人中鋼（2002）及中鴻（2014）延續前一日漲勢，早盤交投熱絡，但航海王長榮（2603）、陽明（2609）、慧洋-KY（2637）則開低，多空交戰激烈，指數漲幅近百點。

美國聯準會主席鮑爾重申，不會單只因為通膨隱憂就過快升息，帶動公債殖利率下挫，亞馬遜、微軟等大型科技成長股聞訊領軍走強，那斯達克指數也刷新歷史收盤高。

道瓊工業平均指數6月22日終場上漲0.2％（68.61點）、收33945.58點。那斯達克指數上漲0.79％（111.79點）、收14253.27點，創歷史收盤新高。費城半導體指數上漲0.42％（13.44點）、收3185.43點。

統一投顧指出，美國FOMC會議後，全球股市震盪，加上外資持續賣超，台股指數短期陷入整理，不過，下檔月線與季線16800～17000可望提供強力支撐。

考量歐美及台灣疫情降溫，迎來經濟復甦，就業改善，加上時序步入商品備貨旺季，盤面上強弱有別，類股表現分化，操作建議選股不選市，以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主，如IC載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈、航運、紡織及金融等族群。