中央流行疫情指揮中心5月中旬把全國升為三級警戒，昨天宣布，7月起疫苗優先施打名單將擴大，包括媒體第一線採訪人員、郵差、雙鐵人員、幼兒園與安親班教育人員等等都一併納入，但勞動部提報的移工訪查員卻未納入。

受到苗栗電子廠群聚事件影響，勞動部近期徹查全國移工達一定規模的宿舍、事業單位，勞動部官員表示，目前加計勞動檢查人力支援移工訪查及原本就有的移工訪查員總計約800餘人，希望爭取納入優先施打對象，但目前並未接到相關通知。