800名移工訪查員 盼納優先施打對象 09:212021/06/23 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受到苗栗電子廠群聚事件影響，勞動部近期徹查全國移工達一定規模的宿舍、事業單位。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心5月中旬把全國升為三級警戒，昨天宣布，7月起疫苗優先施打名單將擴大，包括媒體第一線採訪人員、郵差、雙鐵人員、幼兒園與安親班教育人員等等都一併納入，但勞動部提報的移工訪查員卻未納入。 受到苗栗電子廠群聚事件影響，勞動部近期徹查全國移工達一定規模的宿舍、事業單位，勞動部官員表示，目前加計勞動檢查人力支援移工訪查及原本就有的移工訪查員總計約800餘人，希望爭取納入優先施打對象，但目前並未接到相關通知。 禾馨挨罰230萬 高嘉瑜撇私人關係 市場快篩護照上路 第一線先打疫苗 #訪查 #移工 #優先施打 #800 #對象 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 教育人員施打疫苗獨漏大專教師 全教總憂成校園防疫破口 11:032021/06/23 生活 因應接種潮 中市306家診所將可施打 04:102021/06/23 地方新聞 關渡國中遭質疑用剩餘疫苗圖利特定人 教育局喊冤 11:132021/06/23 生活 南檢檢察長涉超前接種 自請調查 04:102021/06/23 社會新聞 防疫炸鍋 綠瞬失兩大將急尋「新神人」 07:142021/06/23 政治 千人打疫苗遭疑憑什麼 漢翔回應基於國防安全 04:102021/06/23 焦點要聞 台中塑膠加工廠凌晨起火濃煙沖天 9名移工受困獲救 05:152021/06/23 社會 花蓮首位染疫亡 7旬翁患慢性病史 04:102021/06/23 地方新聞 里長曝診所疫苗報廢找7類遞補 北市衛生局卻說不能打 09:022021/06/23 生活 變種病毒肆虐...歐美研議追加第三劑疫苗 04:102021/06/23 全球財經 陳時中凌晨突襲北農 建議全做PCR檢測 09:052021/06/23 生活 生活熱門新聞 傻眼！搭機買商務艙卻遇大咖 250萬包區擠掉所有人 - 生活 竹市8旬婦上周打疫苗後失聯 警消破門後發現無生命跡象 - 生活 日月潭滿了！鄭明典PO一張圖 網：九蛙在歡呼 - 生活 一天兩餐都吃麵包加牛奶 男大生4個月後慘洗腎 - 生活 彰化里長娘揪南投師兄 端午連假赴龍山寺渡靈全染疫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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