日本東京奧運因有與酒商簽約，原擬開放在會場賣酒，但引起外界質疑與防疫措施相衝突，朝野政黨也都認為不妥，東京奧運暨帕運組織委員會因此緊急踩煞車，改為研議不賣酒。

日本放送協會（NHK）報導，將在7月23日開幕的東京奧運已決定開放觀眾入場觀賽，人數上限為場地容納人數的50%，最多1萬人。

東京奧運暨帕運組織委員會主席橋本聖子21日表示，正研擬可對現場觀眾販售與提供酒精飲料，將在抑止觀眾大聲呼喊與進行安全引導的觀點，以及鑒於現行的一般規則下進行討論。

不過東京都等地為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫，限制餐廳賣酒時段與方式，東奧要在會場賣酒引起餐飲業者不滿，執政黨自民黨幹事長二階俊博直言應該禁賣酒，最大在野黨立憲民主黨代表枝野幸男也批評令人不敢置信。

此外，組委會出於防疫觀點，要求現場觀眾「直行直歸」，即直接從家中前往比賽會場觀賽，結束後直接回家，醫界認為在賽場賣酒將不利於遵守這項規定，也要求修正。

東奧相關人士表示，組委會考量舉辦以安全為最優先的奧運，一改先前規劃，正朝不在會場販售與提供酒精飲料的方向調整。

組委會近期將公布現場觀眾的準則（guideline），內容包括為了防疫將要求觀眾配合的行為與飲食規定等。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1100623

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