因投資者等待美國聯邦儲備理事會(聯準會/FED)主席傑羅姆·鮑威爾 (Jerome Powell) 發表就緊縮貨幣政策給出方向，因此美元漲勢暫歇而走跌，使得以美元計價的金屬對其他貨幣持有者更具吸引力，致周二銅價上漲，也帶動其他金屬價格均漲。

分析師表示，上周由於聯準會(FED)比預期更早開始升息，導致股市和金屬等風險較高資產大跌，倫敦(LME)銅價在5月觸及10,747.5美元的記錄高點後，上周下跌8.6%，價格在盤整回調後將回歸到基本面，銅價已在第二季觸頂，隨著近期供應改善需求逐漸趨緩，預計銅價將在今年下半年回落，至年底估渴望持穩在7,550美元的目標價格。

終場周二(6/22)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲320美元，報每公噸30,399美元；期鎳上漲294美元，報每公噸17,744美元；期鋅上漲24.5美元，報每公噸2,861.5美元；期鋁上漲21.5美元，報每公噸2,425美元；期銅上漲121美元，報每公噸9,301美元；期鉛上漲18美元，報每公噸2,174.5美元。(商品行情網)