智原(3035)第二季營收拚雙位數增長，毛利率持續攀高至50%以上關卡，智原今年隨著高毛利率產線將重回成長軌道，將帶動智原的獲利提升，另外，智原28奈米製程NRE今年營收比重大幅提升，明後年28奈米製程MP營收展望將有巨大成長性可期。

智原預計第二季營收季成長5%~10%，其中NRE與MP(量產)收入預計季增大於10%，而IP收入則約持平，且隨著新產品比重提升使得NRE及MP收入平均毛利率皆有提升，智原第二季整體毛利率仍可持續攀高至50%以上水準，法人也樂觀預估，智原第二季獲利有機會相較首季成長逾1成、更相較去年同期成長逾3成。

展望2021年，智原推估約有1~2億元NRE為去年的遞延認列，加上在製程往下演進下，貢獻NRE金額將更高，推估全年NRE產線營收將創歷史新高，另外，在IP方面，今年28奈米的IP有切入代工廠的大客戶，2021年會開始認列權利金收入，且28奈米的IP權利金貢獻較大，加上聯電(2303)晶圓代工開始漲價，對於依晶圓代工價格比例計價的認列的權利金金額將提升，目前授權金及權利金分別占比為5成。

智原2017~2020年合計全年營收成長動能平緩，而隨著近年來耕耘的客戶案子逐步走向量產階段，營收於2021年開始發酵，法人預估，智原今年MP營收在28/40奈米比重上，僅分別為個位數百分點及20%， 而目前28奈米從tape out到量產時間約為1~2年，因此，可預期2022~2023年智原在28奈米製程MP貢獻程度將有大幅提升，目前MP營收占智原超過60%為主要營收來源，未來MP的營收成長將對智原整體營運帶來明顯挹注。

智原2020年營運受疫情影響，使NRE及IP產線營收仍不如預期，今年會有其部分遞延的NRE及IP收入將逐步認列， 加上製程演進下，每單位貢獻的權利金將提升，將推升今年的營收及獲利預估。

智原預計今年三大產品收入全年成長性皆高於2成，以成長性來看，NRE將創歷史新高，且其毛利率高於整體平均， IP收入亦可望創14年以來新高。