藝人李威昔日挑大樑演出《吐司男之吻》後爆紅，演而歌則優的他，發行專輯也創下不錯銷量，2013年轉赴大陸發展後，發展得相當順遂，如今傳出他賺得荷包滿滿，不僅開始推掉工作邀約，返台後更轉行賣起高檔茶具。

根據《鏡週刊》報導，李威在台灣雖然8年沒推出作品，但在大陸仍是相當火紅，不僅年年有戲拍，投資的戲劇製作公司，收入也是頗為可觀，但去年疫情爆發後，便悄悄返台，雖然大陸不斷有直播工作邀約，但他都是一口回絕，更強調暫無打算返回大陸之外，同時也不接台劇演出，如今更是轉行經營販售茶具、翡翠等生意。

據悉，李威近年專心修習佛法，對於演藝圈似乎已不再眷戀，才會轉行當起生意人，對骨董、翡翠、茶具等物品頗有研究的他，更是和拍賣主持人張烜榮開直播販售，而他販售的茶具其實要價不菲，一組就要價上百萬元不等，即便不接戲，一年光是賣出幾組就不愁吃穿。

至於李威的感情生活也頗受外界關注，2015年爆出和楊子晴私密照時，先是否認男女朋友關係，接著自爆「我單身，現在是在追姚笛」，更稱楊子晴「從來不是我女朋友」，這讓楊子晴怒嗆：「原來我就是一個被你玩過的X子，玩完就一腳踢開了」，今年5月則被拍到帶著嫩妹現身街頭，他不認嫩妹身分，並強調「自己在學習休養生息」，。