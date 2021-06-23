台灣時間今天半夜歐洲國家盃足球賽持續開打，在D組第三輪的比賽中克羅埃西亞以3：1戰勝蘇格蘭成功晉級16強，其中球星「魔笛」莫德里奇(Luka Modric)幫助球隊踢進一球，還有一次助攻，沒有辜負皇家馬德里當家射手的美名。

此戰進行到第17分鐘克羅埃西亞先馳得點，尤拉諾維奇(Josip Juranovic)先在右路將球傳至中間，佩利希奇(Ivan Perisic)再用頭槌接球，接著於禁區內的的弗拉西奇(Nikola Vlasic)起腳射門得分，取得1：0領先。

接著到比賽第26分鐘，克羅埃西亞洛夫倫(Dejan Lovren)遇到麻煩，他踢倒對手吃到了一張黃牌，第32分鐘，蘇格蘭的漢利(Grant Hanley)受傷倒地接受治療，隨後被換下場，第34分鐘，換蘇格蘭的麥肯納(Scott Mckenna)犯規吞下黃牌。

到了第42分鐘蘇格蘭展開反攻，羅伯森(Andrew Robertson)在左路傳中，克羅埃西亞想把球解掉但沒踢遠，麥克格雷戈(Allan McGregor)在禁區弧頂位置起腳射門得分，蘇格蘭追到1：1平手，戰局緊張。

不過到比賽結束前都是克羅埃西亞進球秀，下半場第62分鐘，克羅埃西亞在左路橫向傳球，科瓦西奇(Mateo Kovacic)輕鬆再將球傳出，此時主力莫德里奇在禁區外沒有停球直接起腳射門成功，幫助球隊拿回2：1領先。

到第77分鐘，又是主力莫德里奇的表演，他開出左側角球後直接傳給佩利希奇在門前用頭槌進球，克羅埃西亞取得3：1絕對領先，到第80分鐘，弗雷澤(Ryan Fraser)帶球突破後將球傳出，禁區接球的亞當斯(Tony Adams)嘗試射門但被擋掉，比賽結束，中場克羅埃西亞以3：1戰勝蘇格蘭。