台北地方法院及台灣高等法院、各地司法機關，陸續傳出法警及司法人員確診，但去年新增337萬多件需要審理的案件又需開庭，在司法人員苦等不到疫苗施打的情況下，包括法警及法官、司法人員們氣壞，紛紛在其LINE群族及網路論壇吐苦水，並擔憂成為疫情破口。

中華民國法官協會及女法官協會都已公開表態，呼籲讓法警及第一線司法人員優先施打疫苗，司法院22日的例行記者會上，發言人張永宏表示，將持續向中央防疫指揮中心反應，希望讓法警及司法第一線人員排入優先實打名單，以降低法院或監所的疫情蔓延風險。

但目前指揮中心仍未考慮將司法人員納入優先施打名單，許多法警們表示，6月及7月後許多庭都採用實體、非視訊方式開庭，面對未來押解人犯，及法庭上戒護、秩序維護，相當擔心因此感染病毒，成為下一個確診的法警。

法官論壇也駡翻，有人質疑如果法官工作沒有高風險，司法院為何要勸說大家不要開庭？有人講氣話說，請司法院發函全國法院，疫情未完全結束前或法院第一線人員完成疫苗接種前，除時效性案件，全面無限期停止開庭及相關司法業務。

也有人在論壇表示，法官雖然距當事人有點距離，但頂多也是3、4公尺之距離，何況有時當事人有數十人之案件，也不在少見，法庭空間通常不大，同時擠在狹小空間，專家研究證實新冠病毒可透過氣溶膠傳染，真的沒高風險嗎？