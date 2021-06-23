英格蘭公共衛生署的研究顯示，2劑AZ或BNT疫苗能夠有效對抗源自於印度的Delta變種新冠病毒。

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）昨（22）日表示，與牛津大學合作研發的AZ新冠疫苗能有效對抗源自於印度的2隻變種新冠病毒Delta與Kappa，指出病毒沒有大規模逃脫抗體的跡象。

阿斯特捷利康昨日在官網宣布，AZ疫苗能有效對抗Delta變種病毒「B.1.617.2」與Kappa變種病毒「B1.617.1」。

聲明引述一篇由牛津大學進行、17日刊登在世界頂尖期刊《細胞》（Cell）的研究，研究成果顯示，包括AZ疫苗在內的現有新冠疫苗都能有效對抗Delta與Kappa。

研究分析新冠康復者血清中的抗體與接種疫苗者血清中的抗體，比對2組人體內抗體中和Delta與Kappa病毒的能力。

結果顯示接種疫苗者抗體中和Delta與Kappa病毒的能力，與中和源自於英國的Alpha及巴西的Gamma變種病毒的能力相當，並沒有發生如同源自於南非的變種病毒Beta大規模逃脫抗體的情形。

阿斯特捷利康指出，研究初步顯示，在真實世界裡或許能達到相似的保護效果。AZ疫苗在英國的第3期臨床試驗結果顯示，AZ對抗Alpha變種、防止出現有症狀感染的保護效力為70.4%。

阿斯特捷利康指出，這份研究是奠基於英格蘭公共衛生署（Public Health England）14日公布的一項分析結果之上，分析結果顯示，施打2劑輝瑞/BNT疫苗或AZ疫苗，能有效預防因感染Delta而住院的風險，保護效力和對抗Alpha變種的程度差不多。