本土疫情嚴峻，各縣市餐飲紛紛拉下鐵門歇業，部分國人消費習慣也從外食改為自家烹飪，為了避免群聚傳染，電商、超市的蔬果叫貨量暴增，但是產地包裝場及貨運量能幾乎應付不來，廠商表示「包裝量比過年還誇張」；合作社業者建議，應將原本貨運費轉到團膳業者自用車上，蔬菜箱等才能即時送達消費者手上，「要主動出擊，不能老是等政府。」

本土疫情爆發讓消費行為徹底改變，突然暴增的外送需求雖讓電商平台業績大幅上升，但是蔬菜產地包裝廠卻面臨產能不足、叫工困難，以及貨運大缺的情況。

雲林縣正暘農產股份有限公司總經理黃志漢表示，包裝廠7到8成都做團膳，這次停課再延長，自己趕緊轉幫同業超市來做包裝，但這次包裝需求量實在太大，不少包裝廠表示「比過年還恐怖」，紙箱也因為紙漿原物料而缺貨，3天前訂的紙箱結果業者說6月初才做得出來，資材和包裝人力都出不來。

即使農委會日前表示，已經媒合電商、青農、農會、合作社等通路，黃志漢指出，電商最大的問題就是時效性，宅配貨運現在大塞車，蔬菜多放幾天全都爛了，建議可以把原本的物流運費轉往補貼團膳業者自用冷藏車的運費，這樣下來就不用單方面依靠宅配來運送。

此外，團膳業者的蔬菜需求量是台灣最大，葉菜沒有及時賣掉只能報廢，很多農民現在只願意種2到3成的量，或乾脆直接耕鋤，預計近一兩周菜量會開始減少，菜價也會因為大量減少隨之而漲。

全國果菜市場協進會理事長、新北果菜運銷公司總經理江惠貞表示，蔬菜裸賣是最快紓解產地銷售壓力的方式，但是蔬果沒經過包裝的耗損十分驚人，賣到社區幾天後發現成效不彰，因為沒人願意幫忙分菜。

江惠貞表示，假設疫情更為嚴峻，傳統市場全數歇業，只能完全靠包裝菜的話，上游批發市場、包裝蔬果菜箱的人力也都還在盤點中。

農糧署副署長姚志旺表示，農糧署將媒合供應商、各大連鎖通路等增加產地供貨量能，另外為減少包裝，蔬果裸賣正在和超商溝通，假設品管與後續冷藏問題克服，超商表示會加以考慮。