慈濟基金會今發布新聞稿表示，「近日在新冠疫苗採購來源上獲得初步的進展」，預計購買德國BNT原廠500萬劑疫苗，已於今日前往衛福部食藥署完成遞件申請。

慈濟執行長顏博文表示，國內疫情自5月中旬爆發後，慈濟啟動一直在實施的防疫物資支援、生活紓困兩項計畫，只是這次重點集中台灣本島。慈濟編列逾10億台幣，提供醫療物資採購及疫急紓困，以支援中央和各地方政府第一線防疫人員，同時資助架設25座篩檢站，又主動提供15座靜思堂做為疫苗施打場所。

之所以和永齡基金會、台積電一樣選擇BNT疫苗，慈濟指出，基於BNT是目前所知最好的疫苗，產能供應也比較符合台灣緊急需求，還有，BNT是市面上唯一可施打在12至17歲青少年身上的疫苗。

慈濟強調，已依政府相關法規與作業流程提出輸入申請，後續將積極配合主管機關進行文件審核，早日提供WHO認可的疫苗給台灣民眾施打。

外傳總統府曾致電關切慈濟購買疫苗一事，顏博文說，未接過總統府來電。