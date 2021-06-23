1名在外商公司上班的男子日前分享在職場上與同事相處的困擾，竟是1名女同事上班時都不穿內衣、經常走光，對方絲毫不認為有不妥，而他與對方相處時都會因害羞而撇頭部直視對方，某次還被罵沒禮貌，讓他相當困擾；許多網友則建議他「婉轉地直說就好」，也有不少人質疑「是不會只看眼睛？」

1名男網友在PTT上發文表示，他在1間外商公司上班，每天須面對不同國籍或是海歸的同事，其中有名同事從小在國外長大，對方個性十分開朗大方、好相處，但是有一點令他非常不自在，就是對方在公司竟不會穿著內衣，「我知道大家都有身體自主權，我也百分之百贊同女生自己（可以）決定該穿什麼，或不穿什麼」。

1名在外商公司上班的男子日前分享在職場上與同事相處的困擾，竟是1名女同事上班時都不穿內衣、經常走光，對方卻絲毫不認為有不妥。（翻攝自PTT）

該男網友說，他相當尊重該名女同事，但每次和對方當面討論事情時，他還是會忍不住把頭撇向一邊，「因為那兩點真的讓我不知道該看哪裡」，屢次這樣對方有次還直接說他很沒禮貌、都不看著人說話，就連向對方拿個東西，他也是匆匆拿完就撇頭走人，長期下來他也覺得相當困惱，相詢問網友有什麼方法可以解決。

許多網友則留言說，「直接跟她說看到激凸你不自在」、「下次她再問就直接講，但措詞要婉轉點」；也有人認為原PO就盯著對方眼睛就好，「管好自己的眼睛啊」、「是不會看對方眼睛？」「看臉就好，看其他身體部位都不太禮貌」，有人認為「其實她就覺得沒關係，那你應該尊重她」、「支持不穿內衣」。