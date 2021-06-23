NBA今天進行2021球季線上選秀樂透抽籤，結果出爐，活塞憑藉著好手氣抽中狀元籤，戰績墊底的火箭則是獲得榜眼籤，騎士拿下探花籤。

火箭本季戰績17勝55敗，全聯盟墊底，原本有超過4成的樂透狀元籤機會，沒想到卻與狀元郎擦身而過，幸好仍保住榜眼籤，結果不算太壞。

活塞戰績20勝52敗，全聯盟倒數第二，拿到狀元籤並沒有跌破眾人眼鏡。騎士20勝50敗與雷霆並列倒數第四，取代倒數第三的魔術(21勝51敗)，摘下探花籤。

魔術手氣不佳僅拿到第8順位籤，幸好透過先前的交易案，獲得公牛抽到的第5順位籤。勇士同樣得到灰狼的第7順位籤，加上第14順位籤，新賽季戰力可望獲得有效提升。

除了前3順位外，暴龍(4)、雷霆(6)、國王(9)、鵜鶘(10)、黃蜂(11)、馬刺(12)、溜馬(13)。

專家評估今年選秀前3順位名單幾乎已敲定，來自俄克拉荷馬州立大學的康寧漢姆將是今年的狀元郎。早在高中時期，康寧漢姆的天賦就已在全美聞名，大一賽季，康寧漢姆還在不斷進步，整個賽季場均20.1分、6.2籃板、3.5助攻，三分球投籃命中率可達到4成。

康寧漢姆身高203公分，體重100公斤，他擁有著絕佳身材優勢。加上他的敏銳觀察力，攻防兩端的強悍能力，讓人與目前已是超級巨星獨行俠東契奇聯想在一起。'

效力於加州大學的莫布利則是本屆選秀大會的最強禁區悍將，身高213公分，體重卻只有98公斤，莫布利的身材有些偏瘦，但莫布利的打法卻符合當下NBA的籃球風格，與去年的榜眼秀懷斯曼相比或許能更輕鬆的融合到NBA比賽。

大一賽季在南加大，莫布利場均16.4分、8.7籃板、2.9阻攻，獲選太平洋12校聯盟年度最佳球員、最佳新秀和最佳防守球員三大獎項，成為自2012年的安東尼戴維斯後，第一個在分區有如此成就的大一球員。

岡薩加大學的薩格斯，因為在四強決賽一次神奇超遠壓哨三分絕殺，獲得湖人一哥詹姆斯的稱讚，如今，薩格斯已是冉冉上升的頂級新星，選秀會上有機會成為探花大熱門。